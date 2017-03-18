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Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine 15 Temmuz sunumu yaptı

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Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine 15 Temmuz sunumu yaptı
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, BELEDİYEMECLİS ÜYELERİNE, 15 TEMMUZ’DA FETÖ’CÜ HAİNLERİN DARBEGİRİŞİMİ SIRASINDA YAŞANAN VAHŞETİ VE ANKARALILARIN KAHRAMANCA DİRENİŞİNİ GÖRÜNTÜLERLE ANLATTI.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine, 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişimini ve Ankaralıların kahramanca mücadelesini konu alan bir sunum yaptı. 

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda Başkan Gökçek’in gerçekleştirdiği sunumda, Meclis üyeleri, 15 Temmuz’daki vahşet gecesine geri dönerken, vatandaşların kahramanca direnişini de ilk kez izlediler.

Başkan Gökçek, ilk  olarak FETÖ terör örgütünün, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Samanyolu Televizyonu ve Zaman Gazetesi ile darbeyi insanların zihin altına yerleştirmeye yönelik subliminal mesajlar verdiğine dikkat çekerken, perdeye yansıyan görüntüleri yorumlayarak Meclis üyelerine anlattı.

Sunumun ardından Meclis üyeleri 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminin başarısız kılınmasında Başkan Gökçek’in ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarını bildiklerini, ancak görüntülerle tekrar yaşadıklarını ifade ederek, Başkan Gökçek’e teşekkür ettiler. 

 

-“BAŞKAN GÖKÇEK’İN TWEET'LERİ İLE SOKAĞA ÇIKTIK”

Çubuk Belediye Meclis Üyesi Harun Olmuş, Başkan Gökçek’e öncelikle sunum için teşekkür ederken, Çubuk'ta darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Olmuş şunları söyledi:

“Darbeyi ilk öğrendiğimizde, Çubuk’ta bir anda karmaşa oldu. Yani ne yapacağımızı bilemedik. Bir haber bekliyoruz, ne yapalım diye… O sırada sizden halkı sokağa davet eden ilk tweet geldi ve biz Çubuk merkezde megafonlarla bağırarak herkesi sokağa çağırdık.  15 Temmuz’da siz olmasaydınız biz kaybetmiştik. Büyükşehir’in lojistik desteğiyle biz 15 Temmuz’dan alnımızın akıyla çıktık. Tabi burada merkezimizde her zaman için halkımız var, Türk milleti var ama Büyükşehir’in de yaptığı hizmetler göz ardı edilmez, biz de Çubuk Belediyesi’nin imkanlarını, Esenboğa Havaalanı ve DHMİ’de seferber ettik, Allah razı olsun sizden, etkiniz çok fazla.”

 

-“ANKARA’DA BİRE BİR MELİH GÖKÇEK ÖNEMLİYDİ”

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut da darbe gecesinde saat 03.00 sıralarında Başkan Gökçek’in kendisini arayarak, “TÜRKSAT’la ilgili destek olalım” dediğini aktardı. TÜRKSAT’a gittiklerinde orada önce ASKİ’nin elemanlarını gördüğünü belirten Turgut, şunları anlattı:

“Bir tane ambulans vardı, içeride yaralı olduğunu söylüyorlardı. Ben de bütün arkadaşlarıma mesaj çektim. O sırada uçak, 250-300 metre mesafeden bomba attı, daha önce helikopterler taramıştı. Nizamiyeden 50 metre gerideydik, uçak tekrar bir tur atıp, bir bomba daha attı. Tabii biz de geri çekildik, oradan Gölbaşı’na gittik.

Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlarım, o gece Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Ordu Komutanımızın, Devlet Bahçeli’nin konuşması önemliydi, Ömer Halisdemir’e, şehitlerimize teşekkür borçluyuz ama Ankara’da da birebir Melih Gökçek çok önemliydi, bunu her yerde de anlatıyorum.”

 

-“MELİH BAŞKAN, TÜRKSAT’A GEÇMEMİZ GEREKİYOR DİYE ARADI”

Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Gökhan Koçak da15 Temmuz’da Başkan Gökçek’in AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı’nı aradığında, ilçe başkanının yanında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“İlçe Başkanımız, ‘Melih Başkan aradı, acilen TÜRKSAT’a geçmemiz gerekiyor’ diye. 4 otobüsünüz geldi, vatandaşları doldurduk, TÜRKSAT’a gittik, orada çalışmayan çanak anteni vurmuşlar. Allah da işlerini şaşırtınca böyle şaşırtıyor. Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda aynı şekilde bütün halkımız oradaydı. Teşekkür ediyoruz, sağolun, varolun.”

Başkan Gökçek, Meclis üyelerine de kendisini dinledikleri için teşekkür ederek, darbe koşullarının artık ortadan kalktığını, suikast ve benzeri değişik girişimlere karşı da dikkatli olunmasını gerektiğini tekrarladı.

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