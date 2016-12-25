BAŞKAN GÖKÇEK, CHP MİLLETVEKİLİ ERDOĞDU’NA AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

GÖKÇEK, CHP MİLLETVEKİLİ ERDOĞDU’NUN, MERCEDES’TEN ALINAN OTOBÜSLER ÜZERİNDEN KENDİSİNİN RÜŞVET ALINDIĞINI İDDİA ETMESİÜZERİNE AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun, kendisinin Mercedes’ten alınan araçlar üzerinden rüşvet aldığını iddia etmesi üzerine açtığı tazminat davasını kazandı.

Davayı kazandığını Twitter hesabından duyuran Başkan Gökçek, Aykut Erdoğdu’dan kazandığı tazminatın nasıl kullanılacağını da yine takipçilerine anket yaparak sordu.

Başkan Gökçek, davayı kazandığını “Aykut Erdoğdu... CHP milletvekili... İftiracı milletvekili... Benim Mercedes’ten rüşvet aldığımı iddia etmiş, ben de dava açıp ispat istemiştim. Avukatım Mehmet Ali Alan dava açtı... Aykut Erdoğdu söylediklerini ispat edemedi ve 10.000 TL + ceza faizine mahkûm oldu... Aykut Erdoğdu'nun iftirası, mahkeme kararıyla tescil oldu.. Şimdi sıra, ceza davasında... Öyle kuru sıkı atmak neymiş görecek...” tweet'leriyle takipçilerine duyurdu.

Gökçek, Erdoğdu’nun konuyla ilgili attığı tweet'leri de paylaşarak, “Aykut, attığın bu tweet'leri unutmadım...” dedi.

“PEŞİNİ BIRAKAN NAMERTTİR...”

Bu tweet'lere verdiği cevapları da paylaşan Başkan Gökçek, “Ne demiştim... Peşini bırakan namerttir... Mahkemede hesap vereceksin... Melih Gökçek sözü, seni o gün tir tir titretmeliydi...”dedi.

Başkan Gökçek, ceza davası sonrasında da Erdoğdu’yu cezaevinde ziyaret edeceğini açıklarken şu tweet'leri attı:

“Seni kulaklarından yakaladığımı söyledim ve ispat ettim. Sıra ikinci sözümde... Ceza davası bitince, inşallah seni içerde ziyaret edeceğim. Aykut, bir daha bu konuda edeceğin her laf için yeni dava açacağım... Bu sözümü kulağına küpe yap ve unutma...”

-ANKETE REKOR KATILIM…

Başkan Gökçek, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’dan kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını da yine Twitter’dan yaptığı anketle takipçilerine sordu.

Gökçek'in, şehitlere yardım, Halep’e yardım, sucuk döner dağıtımı, bir tuvalete tuvalet kağıdı alımı sorularını yönelttiği ankete, 3 saatte 11 bin 841 kişi oy verdi. Anket sonunda “tuvalet kağıdı alınması" seçeneği, katılımcılardan yüzde 43 oranla, en çok oyu aldı.