BAŞKAN GÖKÇEK, FATİH BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR’İN “16 NİSAN REFERANDUMU” FACEBOOK CANLI YAYININA KONUK OLDU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK, FATİH BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA DEMİR’İN “16 NİSAN REFERANDUMU” FACEBOOK CANLI YAYININA KONUK OLDU.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in Facebook sayfasından yaptığı canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Özgürlüğü, demokrasiyi sözde kimseye bırakmayanlar, Avrupa'nın göbeğinde en demokratik hakkını kullanan halkımıza köpekleriyle saldırdılar. Bu, Avrupa'nın ikiyüzlülüğü" dedi.

Gökçek, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşayan Türklerin, Avrupa’nın ikiyüzlülüğü karşısında dik durarak, ülkesine sahip çıkma adına ‘evet’ demesi gerektiğini belirtti.

Moderatörlüğünü Gazeteci Tahir Sarıkaya’nın yaptığı “16 Nisan Referandumu” programında gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başta Hollanda ve Almanya olmak üzere Avrupalı bazı ülkelerin Türkiye’ye dönük olumsuz uygulamalarına yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

FETÖ'cülerin yurtdışındaki faaliyetlerine dikkat çeken Gökçek “15 Temmuz darbe girişimini önledik. Şimdi Avrupa ve Afrika’da ülkemiz aleyhine propaganda yapıyorlar. Çok para döküyorlar. Gazetecileri satın alıp kamuoyu oluşturuyorlar. Bu hususu dikkatle değerlendirmemiz gerekir” diye konuştu.

-“KÖPEKLERİNE HALKIMIZI ISIRTTILAR!”

Hollanda Hükümeti'nin ve polisinin, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile halka yönelik kaba ve seviyesiz uygulamalarını sert şekilde eleştiren Gökçek, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de Türkiye'ye yönelik yaptığı haksız eleştirilere dikkat çekti. Bu vahşetin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Gökçek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Özgürlüğü, demokrasiyi sözde kimseye bırakmayanlar, Avrupa'nın göbeğinde en demokratik hakkını kullanan halkımıza köpekleriyle saldırdılar. Bu. Avrupa'nın ikiyüzlülüğü. Biz, Türkiye’de böyle şiddet kullanmadan eylem yapanların üzerine köpekleri salsaydık, onlar yeri göğü inletmezler miydi? Gezi olayları sırasındaki haksız eleştirilerini hatırlayınız. Seviyesiz, çifte standartlı hainlik bu. Bunları gördükten sonra Avrupa’da artık ‘evet’ vermek, oradaki tüm Türklerin namusu oldu. Bu yapılan iş, sana yapılıyor. Halkımız, Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü görüp, ülkesine sahip olma adına ‘evet’ vermeli. Avrupa, Türkiye’nin kalkınmasından korkuyor."

-“ÖZLEDİĞİM TABLO BU”

Gelişen olaylara gösterilen tepkiler sırasında, boynunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atkısı olan bir ülkücünün 'Bozkurt' işareti yapmasından da çok etkilendiğini de belirten Başkan Gökçek, “Özlediğim tablo bu. Hani hayırda şer, şerde hayır vardır ya. Siz neyin şer, neyin hayır olduğunu bilemezsiniz. Bu hayırlar ‘evet’ çıkacak. Ters tepecek” dedi.

Referanduma sunulan yeni Anayasa’da 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı verildiğini de hatırlatan Gökçek, gençlere fırsat verilmesinin zamanının geldiğinin altını çizdi.

Yapılacak Anayasa değişikliği içinde yer alan gensorunun kaldırılması konusuna da değinen Başkan Gökçek, gensorunun, parlamentoyu işletmemek ve sırf iktidara yeni kanun çıkarma imkanı vermemek için uygulandığını kaydetti. Gökçek, “Meclis Genel Kurulu normal şartlarda 3 gün çalışır. Haftada bir gensoru verseniz, bir gününüz gensoruya gidecek. Zaman kaybı oluyor. Gensorunun kalkması doğal bir şey” dedi.

CHP’lilerin referandum kampanyasında “tek adam” üzerinde durmaları konusundaki soruya da Başkan Gökçek, Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün de dönemlerinde tek adam olduklarını belirterek, "Yüreğin varsa çık, 'Bunlar yanlış yaptı' de. Diyemiyorsan, bize de diyemezsin. Onlar tek sandıktan çıkıyordu. İnönü zamanında açık oy, gizli tasnif vardı. Şimdi tek adamı kim seçecek? Halk seçecek.Tüm dünyada başkanlık sisteminde aynı sistem var. Koca ABD’yi bir adam yönetiyor."

-“KILIÇDAROĞLU İDRAK EDEMİYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun neye 'hayır' dediğini bilmediğini de ifade eden Gökçek, siyaseten bir takım şeyleri idrak etmekten aciz olduğunu söyledi. Gökçek, “Ebedi muhalefette kalmaktan korkuyorlar. Muharrem İnce’nin Kılıçdaroğlu ile ilgili lafları çok hoşuma gidiyor. Twitter’e koydum. ‘6 kez seçim kaybettin, referandumda da Cumhurbaşkanı Erdoğan seni yener’, diyor. Bunu Muharrem İnce diyor” şeklinde konuştu.

-“GENÇLERİ ADAM YERİNE KOYMAMAK OLUR”

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de TBMM'de, sanki 18 yaşında 20 milletvekili olacakmış gibi bir algı verildiğini söyledi. Demir, Meclis'te şu an 28 yaşında milletvekili bulunduğunu belirterek, 18 yaşında da milletvekili olunabileceğini savundu. Demir, “Gençlerin 18 yaşında milletvekili olmasına karşı çıkmak, onları adam yerine koymamak olur. 2023 ve 2071 diyoruz. 2071 yılında hiçbirimiz olmayacak. Gelecekle ilgili hedef koyarken, onlara dayanıyoruz. Ancak geleceğimizin teminatı olan gençleri dışarıda bırakıyoruz” şeklinde konuştu.