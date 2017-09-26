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Başkan Gökçek; Gar Taksi durağı esnafına, yeni durak ve depolama alanı müjdesi verdi

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Başkan Gökçek; Gar Taksi durağı esnafına, yeni durak ve depolama alanı müjdesi verdi
BAŞKAN GÖKÇEK, YHT GARI ÖNÜNDE YOLCU BEKLERKEN YÜKSEK MİKTARLARDA TRAFİK CEZASINA ÇARPTIRILAN GAR TAKSİ DURAĞI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, YHT Garı (Yüksek Hızlı Tren Garı) önünde yolcu beklerken sorun yaşayan ve trafik cezalarına çarptırılan Gar Taksi durağı esnafına, yeni durak ve depolama alanı müjdesi verdi.

Yeni yapılan YHT (yüksek hızlı tren) Garı önünde, mecburi bekleme yapma durumunda kalarak yolcu alırken, 1 ayda 30 bin TL trafik cezası çarptırılan Gar Taksi durağının esnafıyla Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelen Başkan Gökçek, Allah nasip ederse, YHT Garı’nın önünde size bir durak yapacağız, açıkta oturmayın. Orta kısımda, Celal Bayar Bulvarı üzerinde bir göbek var. O göbeği de depolama alanı yapacağız, başka yer yok” dedi.

Başkan Gökçek’in müjdeli haberinin ardından esnaf, sevincini saklayamayarak, “Büyük başkan, bizim başkan” diye tezahürat yaptı. Salonu dolduran 200’e yakın esnafın sevinç gösterileri üzerine Gökçek, “Şu anda ciddi anlamda rahatlamış oldunuz. Bundan sonra bu konuda ceza durumu filan da olmaz” diyerek, her zaman esnafın yanında olduklarının mesajını verdi. Ardından taksiciler, Başkan Gökçek’e plaket takdim etti.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Asım Balcı, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, EGO Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, Ankara Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yiğiner de katıldı.

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