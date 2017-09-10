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Başkan Gökçek Göksu Park'ta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı

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Başkan Gökçek Göksu Park'ta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı
BAŞKAN GÖKÇEK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PARK VEREKREASYON ALANLARININ TANITIM PROGRAMININ ÇEKİMLERİİÇİN GİTTİĞİ GÖKSU PARK’TA, BAŞKENTLİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yoğun iş temposuna bir günlük ara vererek, Büyükşehir Belediyesi’nin park ve rekreasyon alanlarının tanıtılacağı programın çekimlerine katıldı. Beyaz TV’de yayımlanacak program için Göksu Park’a giden Başkan Gökçek, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. .

Kendi kullandığı golf arabasıyla Göksu Parkı’nı baştanbaşa dolaşan Başkan Gökçek, park içerisindeki tüm aktivitelere de katıldı, Susuz Göleti’nde oltayla balık tutan, yüksek andrenalli dağ kızağında kayan Başkan Gökçek, Gölet’te büyük bir ustalıkla kullandığı motorlu tekneyle de su sporları konusunda ne kadar başarılı olduğunu gösterdi.

Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz’ın yapacağı Beyaz Tv’de yayımlanacak programın çekimleri için gittiği Göksu Parkı’nda, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Gökçek, vatandaşlara pamuk helvası ikram etti, isteklerini kırmayarak bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.

 Parkın eşsiz doğası içinde temiz ve güneşli havada yürüyüş yapan, balık tutan, gölün kenarında kahvaltı yaparak çeşitli aktivitelerden faydalanan vatandaşlar Başkan Gökçek’i, karşılarında görmenin mutluluğuyla sohbet ettiler, sorunlarını anlattılar.

-ANNE İLE TELEFONDA SOHBET…  

Vatandaşların gösterdiği ilgi nedeniyle programını uzatmak zorunda kalan Başkan Gökçek, parkta gezinti yapan bir çiftin fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı. Başkan Gökçek, çiftin,   “Annemiz sizi çok seviyor. Yıllardır sizinle tanışmak istiyor ama kısmet olmadı” demesi üzerine, telefonla bağlantı kurulan Nurhayat adındaki anne ile bir süre sohbet etti, “Bizim için de hayır duası yapın” dedi.           

Parkın içinde geçirdiği süre boyunca her an her yaştan Başkentlinin sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Gökçek, dondurma satan bir büfeden satın aldığı kağıt helvaları da dağıttı.

-BÜYÜKŞEHİR’İN REKREASYON ALANLARI…

Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent’e kazandırdığı muhteşem rekreasyon alanlarından biri olan Göksu Parkı, evliliğe adım atan çiftler ile yorgunluk ve stres atmak isteyen vatandaşların özellikle hafta sonları ilgi odağı oluyor.

Başkan Gökçek, Beyaz TV’de yayınlanacak programda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin park ve rekreas alanlarının tanımına katılacak.

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