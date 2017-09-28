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Başkan Gökçek, Keçiören’deki Esertepe ve Gökçek Parkı’nı gezdi ve vatandaşlar ile zaman geçirdi

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Başkan Gökçek, Keçiören’deki Esertepe ve Gökçek Parkı’nı gezdi ve vatandaşlar ile zaman geçirdi
PARKLARDA VATANDAŞLARLA SOHBET EDEN, ÇOCUKLARA HEDİYELER VEREN BAŞKAN GÖKÇEK, İSTEKLERİ DE GERİ ÇEVİRMEYEREK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Keçiören’deki Esertepe ve Gökçek Parkı’nı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara hediyeler verdi, isteklerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça Büyükşehir Belediyesi’nin park ve rekreasyon alanlarını dolaşan Başkan Gökçek, bu kez Esertepe ve Gökçek Parkı’nda Başkentlilerle buluştu. Parklarda vatandaşlarla sohbet eden, sorunlarını dinleyen Başkan Gökçek, çocuklara da çeşitli hediyeler armağan etti.

Keçiören Gökçek Parkı’nda, Keçiören Gençlik Derneği üyelerinin sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Gökçek, 1994 doğumlu ikiz kardeşler İsmail Melih ve Recep Tayyip’in güzel bir sürpriziyle karşılaştı.

Parkta dolaşırken Başkan Gökçek’in yanına gelen ve isimlerinin “İsmail Melih” ve “Recep Tayyip” olduğunu söyleyen ikiz kardeşler, Başkan Gökçek’e, babalarının çocukluk yıllarında kendisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları gösterdiler. 1994 doğumlu ikizlerin o fotoğrafları aktardıkları cep telefonlarında bugüne kadar itinayla saklamaları, Başkan Gökçek’i hem mutlu etti hem de duygulandırdı.

Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Gökçek’e ikiz kardeşler, babalarının kendisini çok sevdiğini, hayran olduğunu belirterek, 1994 yılında babalarının Başkan Gökçek’in ön adını“İsmail” olarak hatırlaması üzerine, isimlerden birinin “İbrahim Melih” değil de “İsmail Melih” olduğunu anlattılar.

Sohbetin ardından ikiz kardeşlerle birlikte fotoğraf çektiren Başkan Gökçek,  “İnşallah nikahlarınızı da kıymak bana nasip olur. Elinizi çabuk tutun” diyerek ikiz kardeşler İsmail Melih ve Recep Tayyip ile vedalaştı.

Gökçek Parkı çıkışında bir grup Keçiören Gençlik Derneği üyesi ile karşılaşan Başkan Gökçek’e gençler, sevgi gösterileri ve tezahüratta bulundular.  

Gökçek ve Esertepe parklarındaki vatandaşlar da Başkan Gökçek’e yoğun ilgi gösterip bol bol fotoğraf çektirdiler.  

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