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Başkan Gökçek Mavi Göl ve Sincan Harikalar Diyarı’nı gezerek, Başkentlilerle güzel bir gün geçirdi

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Başkan Gökçek Mavi Göl ve Sincan Harikalar Diyarı’nı gezerek, Başkentlilerle güzel bir gün geçirdi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN PARK VE REKREASYON ALANLARINI TANITMAK AMACIYLA HAZIRLANAN PROGRAMIN ÇEKİMLERİ İÇİN MAVİ GÖL VE SİNCAN HARİKALAR DİYARINI GEZEN BAŞKAN GÖKÇEK, BALIK TUTTU, TEKNE SÜRDÜ, KENDİSİNE EŞLİK EDEN TORUNLARIYLA GO-KART’A BİNDİ.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi’nin park ve rekreasyon alanlarının tanıtımı amacıyla hazırlanan programın çekimleri için Mavi Göl ve Sincan Harikalar Diyarı’nı gezerek, Başkentlilerle güzel bir gün geçirdi. 

Başkan Gökçek, zaman zaman golf arabasıyla zaman zaman da yürüyerek gezdiği Mavi Göl ve Harikalar Diyarı’nda; olta ile balık tuttu, tekne sürdü, kendisine eşlik eden torunları Ahmet ve Melih Gökçek ile Go-Kart’a bindi. Sonbahar sıcaklarını Büyükşehir Belediyesi’nin rekreasyon alanlarında değerlendiren vatandaşlar da Başkan Gökçek ile sohbet etmenin, fotoğraf çektirmenin, talep ve sorunlarını iletmenin mutluluğunu yaşadılar.

 

-GÖL KENARINDA SOHBET

Programın çekimleri için sunucu ile birlikte eşsiz bir doğaya sahip gölün kenarında bir süre oturup röportaj veren Başkan Gökçek, kendi sürdüğü golf arabasıyla  gölün etrafında hem tur atıp hem de Mavi Göl ile bilgilendirmede bulundu. Zaman zaman göl kenarını yaya olarak gezen Başkan Gökçek, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşları kırmayarak onlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Göl kenarında olta ile balık tutan Başkan Gökçek, ardından kendi sürdüğü tekne ile göl turu yaptı. Başkan Gökçek, program çekimi  ardından çeşitli hediyeler dağıttı.

 

-GÖKÇEK, TORUNLARI İLE HARİKALAR DİYARINI GEZDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin Başkent’e kazandırdığı büyük rekreasyon alanlarından biri olan ve içerisinde çocukların eğlenmesi için pek çok oyuncak ve aktivitenin olduğu Sincan Harikalar Diyarı’nı, torunları Ahmet ve Melih Gökçek ile dolaşan Başkan Gökçek, rekreasyon alanının çeşitli aktivitelerle dolu ünlü Hayal Adası’nı gezdi. Hayal Adası’nda torunlarıyla sinema odasında çizgi film izleyen Başkan Gökçek, ardından Nasrettin Hoca’nın göle maya çaldığı, Red Kit ve Dalton Kardeşlerin bulunduğu oyun gruplarını ziyaret etti. Rekreasyon alanı içerisinde bulunan uzun oyun trenine torunlarıyla birlikte binen Başkan Gökçek, torunlarıyla Go-Kart’a minik bir yarış yaptı.

Başkan Gökçek, evliliğe adım atan çiftlerin fotoğraf çekimlerinde uğrak noktalarından biri olan iskeleye gelerek, burada torunları ve vatandaşlarla   hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sırada fotoğraf çekimi yapılan çiftle de fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Harikalar Diyarı’nın yanında bulunan Aile Yaşam Merkezi’ni de gezen Başkan Gökçek, torunlarıyla masa tenisi oynadı ve boks antrenmanını izledi.   

Sonbahar sıcaklarını rekreasyon alanında değerlendiren vatandaşlar, temiz ve güneşli havada yürüyüş yapmanın, balık tutmanın, göl kenarında piknik yapmanın çeşitli aktivitelerden faydalanmanın keyfini yaşarken, Başkan Gökçek’i görmenin, sohbet etmenin, taleplerini iletmenin mutluluğuna vardılar.  Başkan Gökçek, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlara çekimlerin sonunda çocukları için çeşitli oyuncaklar ikram etmeyi de ihmal etmedi.

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