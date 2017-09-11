Başkan Gökçek memurlar.net'e sert tepki gösterdi

BAŞKAN GÖKÇEK, “MEMURLAR. NET”TE YAYINLANAN “GÖKÇEK YAZ BOYUNCA DURDU, ŞİMDİ ASFALT ATMAYA BAŞLADI” ŞEKLİNDEKİ YORUMA SERT TEPKİ GÖSTERDİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , “memurlar.net” adlı internet sitesinde yayınlanan, “Gökçek yaz boyunca durdu, şimdi asfalt atmaya başladı” şeklindeki yoruma tepki gösterdi.

Başkan Gökçek, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “ memurlar.net ”te yayınlanan bir haberde yer alan, "Gökçek yaz boyunca durdu, şimdi asfalt atmaya başladı" şeklindeki ifadelere tepki gösterdi ve “Yaa siz ne bağnaz, ne yobaz, ne önyargılı adamlarsınız... Bu yıl şu ana kadar 3 milyon metreküp sıcak asfalt döktük. Bu Türkiye rekoru” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaz boyunca durmadan görev yaptığını, 400 km'lik köy yollarına soğuk asfalt attıklarını ifade eden Başkan Gökçek, “Pislik at, tutmasa da izi kalır, solcuların karakteri olmamalı” şeklinde tweet attı.

“Memurlar.net” sitesini özür dilemeye davet eden Başkan Gökçek, şu tweet'leri paylaştı:

-“Memurlar.net” haber yapmış; "Gökçek yaz boyunca durdu. Şimdi asfalt atmaya başladı..."

-“Yaa siz ne bağnaz, ne yobaz, ne önyargılı adamlarsınız... Bu yıl şu ana kadar 3 milyon metreküp sıcak asfalt döktük. Bu Türkiye rekoru”

-“Yaz boyunca durmadık. Ayrıca 400 km köy yoluna soğuk asfalt attık. Bir araştır. Pislik at, tutmasa da izi kalır, solcuların karakteri olmamalı.”

-“Özür dile, memurlar net...”