BAŞKAN GÖKÇEK NTV HABER KANALI’NDA FUNDA GÖREY’İN SUNDUĞU “GÜNDEM ÖZEL” PROGRAMINA KONUK OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, NTV Haber Kanalı’nda Funda Görey’in sunduğu “Gündem Özel” programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Gökçek, soruları da cevaplandırdı.

16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili görüşlerini açıklayan Başkan Gökçek, Evetci’lerin oylarını yüzde 60’ın üzerine çıkarmaya çalışılırken, Hayırcı’ların da yüzde 40’ın altına düşmemek için mücadele ettiklerini söyledi.

Ankara’da Mart ayının 1’inde, 9’unda ve 21’inde 3 kez anket yaptırdığını hatırlatan Başkan Gökçek, “Birinci anketin sonucu yüzde 55.4, ikincisi anket 56.2, üçüncüsü 58.3 olarak çıktı. İnşallah dördüncüsünde yüzde 60’ı yakalayacağımızı umut ediyorum” dedi.

Bütün seçimler öncesinde yaptırdığı anketlerde yükselmenin devam ettiğine dair gözlemleri olduğunu ifade Başkan Gökçek, “Gün geçtikte yaşanan gelişmeler karşısında kararsızlarının da kanaatleri değişirken, az da olsa hayır diyenlerin de Evet’e doğru kaydığı görülmektedir” diye konuştu.

-“YÜZDE 57 İLE 59 ARASINDA”

Program sunucusu Görey’in, diğer Büyükşehirlerde sonuçların başa baş olduğuna dair yorumlar yapıldığını, bu konuda bir bilgisinin olup olmadığını sorması üzerine Başkan Gökçek, “İstanbul’da da Evet oylarının Hayır oylarının üzerinde olduğunu 3-4 firmadan duydum. Ankara’da yüzde yüze isabet edecek anketler yaptık. Türkiye ortalaması Ankara’nın ya 1 puan altı ya da 1 puan üstüdür veya aynıdır. Demek ki yüzde 57 ile 59 arasındadır” dedi.

Anayasa’da yapılacak referandum ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzeldiğini, televizyon programlarında niçin “Evet” niçin “Hayır” denilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunduğunu vurgulayan Başkan Gökçek, tüm terör örgütlerinin ve dış güçlerin “Hayır” derken, istikrardan yana olanları “Evet” dediğini anlattı.

Konuşmasında bütün teröristlerin ve hainlerin “Hayır” da birleştiğini ama hayır oyu verenlere, hiçbir şekilde terörist denilmeyeceğini yineleyen Başkan Gökçek, “hayırda hayır yoktur” dedi.

“ KILIÇDAROĞLU, ELİNDE FIRSAT VAR ‘BYLOCKÇULARI’ AÇIKLA”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, “AK Parti içinde 120 ile 180 arasında bylock kullanan milletvekili var…. Bu da kontrollü bir darbe olduğunu gösteriyor…. ” sözleriyle ilgili soruya Başkan Gökçek, kendisinin yazdığı Sol Siyaset, CHP ve FETÖ İlişkileri kitabının çıkmasıyla Kılıçdaroğlu’nun telaşa kapıldığını söyledi. Başkan Gökçek, “Çünkü burada FETÖ ve CHP ilişkileri bütün çıplaklığıyla ortada. Madem elinde delil var çık ortaya açıkla. Neden 16 Nisan sonrasını bekliyorsun. Elinde fırsat var açıkla. Ama onun derdi başka, parti içinde seçim sonrası büyük kaos var. Muharrem İnce ve Fevzioğlu meydan meydan dolaşarak muhafelet bayrağı açacaklar” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun “Kontrollü darbe” iddialarını saçmalık olarak niteleyen Başkan Gökçek, “Madem buna inanıyordu Kılıçdaroğlu…Neden Yenikapı mitingine katıldı?” diye sordu.

Günün önemli gündem maddelerinden birinin de CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “referandum sonuçlarının Evet çıkması durumunda Samsun’dan başlayarak, …. yeniden İzmir de denize dökeriz” şeklindeki açıklamaları olduğunu vurgulayan sunucu Görey’in bu konudaki düşüncelerini sorması üzerine Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Tam deli saçması… Hadi buyur denize dök. Böyle bir cümle milletvekiline yakışır mı? O zaman biz de hayırcıları denize dökelim. Bu demokrasinin neresine yakışıyor. Açıklamaları da tam bir saçmalık.”

Konuşmasına Türk siyasi tarihinde Cumhurbaşkanı ve Başbakanlar arasında her zaman sorun yaşandığını, bunun siyasi ve ekonomik sonuçları olduğunu anlatan Başkan Gökçek, halkın artık istikrardan yana olduğunu, AK Parti iktidarı döneminde sağlıktan eğitime, ulaşımda yapılan yenilikleri kadar hizmetleri tek tek sıraladı. Başkan Gökçek, 5 cente muhtaç, emekli maaşı ödemeyen Türkiye’den, borç veren bir ülke haline geldiğini söyledi.

Programda sunucun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Yıldırım’ın katılımıyla Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilen açılışlar için Büyükşehir Belediyesi’ne ait ulaşım araçlarının ücretsiz yolcu taşımasına tepkiler geldiğini” belirtmesi üzerine Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“ Bu Büyükşehir belediyesi ve Valiliğin resmi açılışıydı. Sonunda açılan tesislerin kurdelasını kestik. 1 milyar 400 bin TL’lik yapılan yatırımların açılışını yaptık. Bunları da vatandaşların görmesinden daha doğal ne olabilir?”

Açıklamalarında FETÖ’nün ihanetleri ve yurtdışında gerçekleştirdiği faaliyetler ile 15 Temmuz darbesi girişiminin kilit ismi kaçak Adil Öksüz hakkında görüşlerini belirten Başkan Gökçek, Türkiye’de özellikle 2001 yılından sonra gerçekleştirilen, faili meçhul ve siyasi cinayetlerinin tamamının FETÖ tarafından işlenmiş olduğunu, bunlarında zamanla tek tek ortaya çıktığını söyledi. Avrupalı Parlamenterle bir araya geldiğinde de 15 Temmuz ve FETÖ’yü anlattığını ifade eden Başkan Gökçek, Avrupalılara kendi ülkesine bunu yapanların kendilerine neler yapabileceğini söylediğini vurguladı.

“ANKARA’YA YATIRIMLAR AKACAK”

FETÖ’yü Türkiye’den silmek için referandumdan “Evet” çıkmasının şart olduğunu kaydeden Başkan Gökçek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Referandum sonucunda Türkiye’de istikrarın güçleneceği ve iktidarın güçleneceği için çok mutlu olacağız. Türk milletinin kararını gördükten sonra, Avrupa’dan bize posta koyanların ters yüz olup, oturup 'nasıl anlaşacağız' diye düşüneceklerini bekliyorum. Çünkü şimdi sadece biz değil, onlar da kaybediyor. Ya kazan- kazan vardır ya da kaybet-kaybet vardır. Dolayısıyla kazan kazana döneceklerini düşünüyorum. İstikrar olacak, yabancı yatırımlar bize akacaktır. 16 Nisan’dan sonra özellikle Arap ülkelerinden 'Ankara’ya yatırım yapmak istiyoruz' diyenler var.”