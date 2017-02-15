Başkan Gökçek: "Organize sanayi bölgelerine her türlü yardımı yaptık, yapmaya devam edeceğiz..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, "Organize sanayi bölgelerine her türlü yardımı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İstek sizden, destek bizden" dedi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin, Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Aluç, Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar da katıldı.

Başkan Gökçek, Başkent OSB'nin çok modern ve Avrupai bir görünümü olduğunu belirterek, “Ankara'nın gurur kaynağı olan sanayi bölgesi sizsiniz. Yol boyunca geçerken gördüğümüz müesseseler, beni Avrupa üstünde hissettirdi. Böyle bir duygu verdiğiniz için de bir belediye başkanı olarak gurur duyuyorum. Allah karınızı, işinizi bol etsin” dedi.

Toplantıda, Yönetim Kurulu ve Başkent OSB üyeleri ile katılımcılara hitap eden Başkan Gökçek, ilk belediye başkanı olduğu yıldan bugüne kadar sanayi ve ticareti desteklemek için hazır olduğunu söylediğini belirterek, şunları söyledi:

“Özellikle son 6 yıl içerisinde Ankara için bazı hedefler koyduk; Özellikle ticarette kişi başına metrekareye vurduğumuzda kesinlikle 1 numara, sanayide 2 numara olmalı ve üçüncüsü de Ankara turizmde çok ciddi adımlar atmalı. Allah'a hamdolsun, ticarette şu anda kişi başına metrekare bazında AVM'ler olarak şu anda bir numarayız . İstanbul'u geçmiş durumdayız. Dolayısıyla o hedefimize ulaştık. Sanayide de 2 numara olduk. Bundan da gerçekten gurur duyuyorum. Bir Belediye Başkanı olarak hedefler konulur ve hedeflere ulaşılırsa, biz bundan sadece gurur duyarız.”

-FRANSA'DA DISNEYLAND ZARARI İÇİN DEVLET YARDIM YAPIYOR"

Ankara’nın ticaret ve sanayi hedeflerinden sonra sıranın turizme geldiğini kaydeden Başkan Gökçek, Ankara’ya çok fazla turist gelmediğini vurgulayarak, “Turizm konusunda son 2 yıl içinde önemli hamlelerimiz var. Ankara'ya turist gelmiyor. Biliyorsunuz 1 milyon civarında yabancı geliyor. Gelenlerin çoğu da diplomat. Turist falan değil. Ankara'ya turist niye gelsin, nereye gitsin, ne yapsın? Onları cezbedecek hiçbir şeyimiz yok. Nasıl sanayinin altyapısı, ticaretin altyapısı yapılıyorsa, turizmin de altyapısı yapılması lazım” dedi.

Başkan Gökçek, bu nedenle Ankara’ya Disneyland benzeri bir tema park yapılması için mücadele ettiğini, ancak girişimcilerin bu konuda yatırım yapmak istemediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Somut bir örnek vereyim; Geçen sene Fransa'da Disneyland zararının karşılanması için devletin yaptığı yardım 1 milyar euro. Niçin yapıyor 1 milyar euro yardımı? Çünkü giden, mutlaka oraya uğruyor Kara bakmıyorlar ama genel anlamda turizm getirisini düşündüğünüzde, devlet buna yatırım yapıyor, sübvanse ediyor. Şimdi bize sübvanse yapan falan da yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir işe soyunduk. Ağustos ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Ankara turizm ne çok ciddi katkısı olacak”

ANKAPARK'ta, Disneyland'dan 20 kat fazla oyuncak bulunduğunu bildiren ve dünyadaki en büyük tema parklarla ilgili karşılaştırmalı örnekler veren Başkan Gökçek, ANKAPARK'ın, bunların tümünden daha büyük ve zengin olacağını anlattı. Gökçek, izleyicileri, gezdirmek için ANKAPARK'a davet etti.

Başkan Gökçek, Ankara turizmi için "İnanç Müzesi" ile "Tarih ve Kutsal Emanetler Müzesi" yapacaklarını ifade ederek, bu müzelerle, Hacı Bayram bölgesine 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist gelmesini beklediğini söyledi.

-“İSTEDİĞİNİZ BRANŞTA ARA ELEMANI SÖYLEYİN, YETİŞTİRELİM"

Bugüne kadar sanayiciler ne istediyse yapmaya hazır olduğunu söylediğini hatırlatan Gökçek, "Sanayiye yapmış olduğunuz yatırımlar sayesinde, sizlerin ve bizlerin sayesinde Ankara'ya muhteşem bir istihdam temin ediliyor” dedi.

Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmadığını da belirten Başkan Gökçek, şöyle devama etti:

“İşi beğenmeyen çok ama işsiz yok. Bir de diyor ki; ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi benim gıdamı veriyor, çocuklarımın ihtiyacını karşılıyor. Ben gidip niye çalışayım’ diyor. Kahvehaneye gitmeyi tercih ediyor. Asgari ücretle kesinlikle tatmin olmuyor.

Bir hata da sanayicilerde var. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ile birlikte 11 yıldır işbirliği yaparak 56 branşta BELTEK kursları veriyoruz. Bir ara branş sayısı 100'ün üzerine çıktı. Eğitim verip ara eleman yetiştiriyoruz. Siz ara eleman bulamıyorsunuz. O yüzden okullar kuruyorsunuz. Biz sizden beş kuruş istemiyoruz. Diyoruz ki 3 aylık kurslarımız var. İstediğiniz branşlarda eleman isteyin, iş garantisi verin, size bedava elemanı yetiştirip gönderelim.

Arkadaş bu konuda Sanayi Odasına ve Ticaret Odası'na bugüne kadar söylemekten dilimde tüy bitti. Bir tane adam göndermediler sanayici arkadaşlar. Ondan sonra diyorlar ki 'Biz eleman bulamıyoruz' Kardeşim bulmak istiyorsanız, işbirliği yapalım Ben sizden bir şey istemiyorum ki sadece benim şu elemana ihtiyacım var diyin. Biz de oradaki hocalara söyleyelim."

-“BAŞKENT OSB'YE HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIM”

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ni görmekten gurur duyduğunu belirten Başkan Gökçek, “Bizim de belediye olarak size yardım etmek boynumuzun borcu. Yapmazsak, Allah bizden hesap sorar" dedi. Gökçek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben organize sanayilere hep karşı oldum. Bunun sebebi, belediye yetkilerinin elden gittiğinden dolayı. Fakat itirafta bulunayım; direnmenin de anlamı yok. Madem bu böyle gidiyor, insanlar iş sahibi olacak, esnaf da iş yapacak, para kazanacak, kent de böyle kalkınacak. Ben hayatta mağlubiyeti kabul etmeyen bir adamım, bu konuda mağlubiyeti kabul ettim. Organize sanayi bölgelerine teslim oldum. Ne ihtiyacınız varsa, biz onu yapmaya çalışalım. O yüzden Başkent Sanayi Bölgesi'ne, bu güzelliği gördükten sonra her türlü yardımı yapmaya hazırım."

-TÜRK: " ESKİŞEHİR YOLU İLE ARAMIZDA YAPILAN YOLLA NEFES ALDIK”

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şadi Türk de yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nden ne zaman bir şey isteseler yerine getirildiğini belirterek, özellikle Eskişehir Yolu ile Başkent OSB arasına yapılan 6 kilometrelik yolla nefes aldıklarını söyledi. Türk, "Çok zor durumdaydık, Allah razı olsun. İstisnasız 3-5 yıl içinde 250 bin nüfuslu bir yerleşim yerine dönecek bir bölge var. Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun burada özellikle gecekondu önleme bölgesinin alt yapı yatırımlarına hızla başladı. Önümüzdeki sene bunlar bittiğinde de göç alım süreci başlayacak. Çalışan işçilerimizin de Sincan’a taşınmasından kurtulmuş olacağız” diye konuştu.

Tüm kamu kurumlarının kendilerine verdiği desteklerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Türk, "Başkent OSB’nin okul ve camisinin yeşil alanları Büyükşehir tarafından yapıldı, altyapıda sorun yok. Sadece 1. Bölge'de yapılan asfalt yıprandı. Ulaşımla ilgili bazı sıkıntılarımız bulunuyor. Sizin başkanlığınız süresine baktığımızda da Ankara sanayi şehri oldu. Bunda Başkent OSB’nin gerçekten etkisi çok fazla. Katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediyesi ve diğer kuruluşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

-“BURAYA ESKİ PARAYLA 16 TRİLYONU AŞAN YATIRIM YAPMIŞIZ”

Toplantıda, Başkan Gökçek, Başkent OSB Başkanı Türk'ün ve Başkent OSB Yönetim Kurulu'nun sorularını da şöyle yanıtladı:

“İnşallah asfaltınızı Mayıs ayında başlayarak yaptırayım. Mesela tren yolunun buradan geçtiğini bilmiyordum. Bu konuda bana düşenler varsa, TCDD ve Sayın Bakan'dan istirham etmek noktasında, ne lazımsa yardımcı olmak isterim. Burasının genişletilmesi noktasında da yardımcı olmaya gayret ederim inşallah.

Biz de geçtiğimiz sene içinde buraya eski parayla 16 trilyon (milyon) lirayı aşan bir yatırım yapmışız. Yollarınızı, kaldırımlarınızı... Buranın gördüğüm kadarıyla yeşilliği eksik. O yeşilliği de elbirliğiyle hem siz, hem biz beraberce yapmaya çalışalım.”

Türk’ün, Ankara Çayı çevresinde yapılacak çalışmalarda Büyükşehir ile ortak çalışma ve çevre düzenlemelerinde destek istemesi üzerine de Başkan Gökçek, “Yardımcı olacağız. O konuda memnuniyetle elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl yeni bir rekora imza attıklarını da bildiren Başkan Gökçek, toplam 1600 kilometre cadde, bulvar ve köy yolu açtıklarını, bunun yaklaşık 350 kilometresinin köy yolu, geriye kalanın tamamının da cadde ve bulvar olduğunu söyledi. Gökçek, "Bu müthiş bir rakam" dedi. Gökçek, bu yolların asfaltlama çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

"EKONOMİK AÇIDAN EN KÖTÜ DURUMU YAŞIYORUM.”

Ankara'nın çok süratle büyüdüğünü , her yıl 70-80 bin yeni nüfusun eklendiğini ve yılda 35-40 bin civarında konuta ihtiyaç duyulduğunu anlatan Gökçek, bir taraftan onu karşılarken, diğer taraftan da gelen nüfusa iş bulmak durumunda olduklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Büyüyen Ankara ile baş edebilmek inanılmaz zor. Açıkça ifade edeyim; 23 yıldan beri belediye başkanıyım. Diğer dönemlere göre ekonomik açıdan en kötü durumu yaşıyorum. En büyük nedeni de şu; Ankara biliyorsunuz daha küçüktü. Şimdi Özel İdare'nin bize katılmasıyla, Ankara'nın sınırları büyüdü. Özel İdare, devlet kaynaklarının yüzde 1'ini alıyordu. Bu yüzde 1 bize verilmedi. Özel İdare'nin borcunu , yüklerini olduğu gibi bize verdiler. Sorumluluk alanlarını verdiler, parasını vermediler.

Şunu kabul etmek lazım ki bize yeni katılan ilçelerimiz, ilk aldığımız an itibariyle düşündüğümüzde, Güneydoğu'daki ilçelerden köylerden daha kötüydü. Bunları ayağa kaldırabilmemiz için sadece son seçimden bu yana eski parayla söylüyorum 2 katrilyon (milyar) lira para sarf ettik. Ama hala emiyor. Para yetmiyor, para yetmeyince de ciddi sıkıntı var. Büyüdüğü için fazla eleman da istihdam etmek zorundasın ki ben bu konuda direndiğim kadar direniyorum. Ben 23 yıl içerisinde bu kadar büyümemize rağmen direndim. 6 bin eleman rakamıyla kendimizi korumaya çalıştık. Eleman sıkıntısı çekiyoruz ama yatırımları yapmak için bunu yapmak zorundayız. Böyle de bir denge kurmaya çalışıyoruz.”

Toplantının sonunda Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, Başkan Gökçek’e plaket takdim etti.