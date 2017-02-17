BAŞKAN GÖKÇEK, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ YAŞANANLARI GÖRÜNTÜLER EŞLİĞİNDE ANLATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Özel Halk Otobüsü şoförlerine, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sunum yaptı.

Başkan Gökçek’in, dev ekranda görüntü ve fotoğraflar eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda şoförler, darbecilere öfkelerini dile getirerek lanetlediler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyeler, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı’nın düzenlediği organizasyonda, toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim verildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitimde; “Güvenli Sürüş Teknikleri, Terör Eğitimi ve Halkla İlişkiler” gibi konular anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda, 3 gün süren eğitimlerin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de şoförlere, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili sunum yaptı.

“AMAÇ, ANKARA HALKINA DAHA İYİ HİZMET”

Sunum öncesi Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği eğitimlere dair kısa bir konuşma yapan Başkan Gökçek, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanlığı’nın, çoğunluğu şoför esnafı olmak üzere 5 bin 882 kişiye eğitim verdirdiğini belirterek, buradaki amacın Ankara halkına daha iyi hizmet vermek olduğunu, verilen eğitimlerin faydalı olması temennisinde bulunduğunu söyledi.

-“15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLAR”

Gerçekleştireceği sunum ile 15 Temmuz darbe girişimi gecesi neler yaşandığını göstermek istediğini ifade eden Başkan Gökçek, “Pek çok yerde ‘Fetö’cülerin de aileleri var. Bunlara yazık değil mi?’ diye insanların merhamet duygularını ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Ama bu görüntüleri seyrettikten sonra bu duyguların en küçük parçası içinizde kalmayacak. Bundan yüzde yüz eminim. Tahammül sınırlarınızı aşacak görüntüler bunlar ” dedi.

-“FETÖ’CÜLER DARBE ÖNCESİ SÜBLİMİNAL MESAJ VERDİ”

Geceye ait görüntüleri bir yandan dev ekranda gösteren bir yandan da tüm detayları tek tek anlatan Başkan Gökçek, Türkiye’yi derinden etkileyen darbe girişiminin, Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 1 yıl öncesinden yayınlanan subliminal reklamlarla mesajlarının verildiğini söyledi. Başkan Gökçek, “15 Temmuz’da yaşananların neler olduğuna dair daha önce hiçbir yerde görmediğiniz görüntüleri izledikten sonra nasıl bir badirenin atlatıldığını daha iyi anlayacaksınız” dedi.

Darbe girişiminin olduğu gece ilk tweet'ini atan ve ilk olarak televizyonlara çıkarak olayı anlatmaya başlayan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Başkan Gökçek, kendi yaşadıklarının ve çağrılarının dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile hükümet üyelerinin açıklamalarıyla halkın sokağa çıkmaya davet edildiğini, bunun üzerine da vatandaşların korkusuzca sokaklara çıkarak canları pahasına gösterdikleri direnişlerle hain girişimin önlendiğini anlattı.

-“ANKARA’DA 11 FARKLI NOKTADA SAVAŞ OLDU”

15 Temmuz darbe girişimi gecesi olayların büyük kısmının Ankara’da gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Gökçek, Ankara’da 11 farklı noktada savaş yapıldığını ve bu savaşın bastırıldığını söyledi.

Başkent’te darbecilerin bombalarına hedef olan kurumları ve burada şehit olan sivil ve kolluk kuvvetleri hakkında da bilgi veren Başkan Gökçek, ilk olarak TBMM’ye uçaklardan atılan bombaların görüntülerini izletti. Başkan Gökçek, sırasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, TRT, TÜRKSAT, MİT, İstanbul Boğaz Köprüsü ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresine düzenlenen saldırıların görüntü ve fotoğraflarını göstererek detaylı olarak bilgi verdi.

-“CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI MORAL VERDİ”

Başkan Gökçek, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyondan halka seslenmesinin çok önemli ve etkili olduğunu ifade ederek,” Sayın Cumhurbaşkanımıza bir şey olmadığını görünce hepimizin morali yükseldi” dedi.

-“PKK’YA ATILMAYAN BOMBAYI ÖZEL KUVVETLERE ATTILAR”

Başkan Gökçek, sunumda, 52 Özel Harekat personelinin şehit olduğu görüntüleri de gösterdi ve “Bu hainler, PKK’ya atmadıkları bombaları ülkemizin en seçkin evlatlarının üzerine attılar. İşte bu hainlere merhamet edilmeyeceğini görün” diye konuştu.

Bombalanarak harabeye dönen kurumları, demokrasi için canlarını hiçe sayan sivilleri ve hain darbecilerle çatışarak şehit olan polis ve askerlerle ilgili görüntüleri izleyen ve adeta şok olan şoförler, anlatılanlar karşındaki üzüntü ve tepkilerini bazen alkışlarla, bazen “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganıyla, bazen de darbecilere lanet okuyarak dile getirdiler.

-“BU GÖRÜNTÜLERİ SÜREKLİ İZLEYELİM Kİ

NELER YAŞADIĞIMIZI UNUTMAYALIM”

Darbe girişiminin önlenmesinde vatandaşların, siyasilerin, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin personel ve araçlarının da büyük katkı sağladığını ifade ederek sunumuna devam eden Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“15 Temmuz darbe girişiminin görüntülerini sürekli izleyelim ki hangi mücadelenin içinden geldik bilelim. Cumhurbaşkanımızdan müsaade alabilsem bu görüntüleri sansürsüz olarak televizyonlardan göstermek istiyorum. Niye çünkü bütün milletimiz görsün. Hiç olmazsa bu insanların yaptıkları unutulmasın.”

Darbe girişiminin önlenmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında her gece yapılan demokrasi mitinglerinden de görüntüler gösteren Başkan Gökçek, konukların talebi üzerine 15 Temmuz darbe girişimine ait sunumun birer kopyasının çoğaltılarak verilmesi talimatını verdi.

Sunumun ardından, Başkan Gökçek’e, Ankara Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.