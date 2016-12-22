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BAŞKAN GÖKÇEK RUSYA'NIN KANAL 1 VE KANAL 24 TELEVİZYONLARINA KONUŞTU

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BAŞKAN GÖKÇEK RUSYA'NIN KANAL 1 VE KANAL 24 TELEVİZYONLARINA KONUŞTU
"MUHTEMELEN ÖNÜMÜZDEKİ AY İÇİNDE, BİR HEYETLEBİRLİKTE MOSKOVA'YA GİDEREK, HEM KARLOV'UN AİLESİNİ,HEM DE MOSKOVA BELEDİYE BAŞKANI VE DİĞER YETKİLİLERİ ZİYARET EDEREK BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ İLETECEĞİZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Moskova'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katledilmesi nedeniyle, muhtemelen gelecek ay içinde bir heyetle birlikte Moskova'ya "başsağlığı ziyareti " yapacaklarını bildirdi.

Başkan Gökçek, Büyükelçi Karlov'un geçtiğimiz günlerde öldürülmesiyle ilgili olarak, Rusya'dan gelen televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Kanal 1 Televizyonu ve Rusya Kanal 24 televizyonlarına ayrı ayrı verdiği röportajlarda, Karlov'un öldürülmesindeki amacı ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Ben, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba sarf eden kişilerin başındayım. Çünkü tarihten gelen ilişkileri olan ve Karadeniz'le komşu olan bu iki ülke, hem ticaret hacmi açısından hem de bölge ve dünya barışı açısından dost kalmalı ve dostluklarını geliştirmelidir.

Rusya uçağının düşürülmesinin ardından, bunun altında FETÖ'cülerin olduğunu her yerde anlattım. Hatta 15 Temmuz günü Putin'in danışmanı Dugin, beni ziyarete geldi. Darbe girişiminden 2-3 saat önce ben kendisine uçak düşürme olayının arkasında FETÖ'cülerin olduğunu üstüne basa basa anlattım. Sayın Dugin de bana aynı düşüncede olduklarını bildirmişti.  

Sayın Büyükelçi Andrey Karlov'un kalleşçe arkadan vurularak katledilmesinin arkasında da bu FETÖ olduğunu, olayın hemen ardından tüm televizyonların canlı yayınında ve attığım tweet'lerde açıkladım. Şimdi gelişmeler, benim bu görüşümün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

Bu, tamamen uçak düşürülme olayında olduğu gibi, Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak için yapılan kalleşçe bir girişimdir. Ancak sevindirici olan, iki ülkenin lideri Erdoğan ve Putin'in bu oyunu görmesi ve olayın üzerine bu şekilde gitmeleridir."

 

-ANDERY KARLOV'UN ADI, SOKAĞINDA YAŞAYACAK"

Katledilen Büyükelçi Andrey Karlov'un da Rusya uçağının düşürülmesinin ardından ilişkilerin kopmaması, tekrar eski düzeyine ulaşması için büyük çabalar sarf ettiğini belirten Başkan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisiyle, geçtiğimiz ay içinde Rusya'dan gelen Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Jirinovski'nin ziyareti sırasında da görüşmüştük.  

Biz Türk-Rus dostluğu için büyük çabalar gösteren ve misafirimiz olduğu ülkemizde arkadan kalleşce vurularak öldürülen Andrey Karlov'un anısını Ankara'da yaşatacağız. Bu nedenle önümüzdeki ay yapılacak ilk meclis toplantısında, Andrey Karlov'un adını, Büyükelçiliğin bulunduğu Aşağı Ayrancı'daki Karyağdı Sokağı'na vereceğiz. Ayrıca her yıl Ankara'da Karlov için anma toplantıları yapacağız."

 

-MOSKOVA'YA BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ -

Başkan Gökçek, muhtemelen önümüzdeki ay içinde bir heyetle birlikte Moskova'ya başsağlığı için gideceklerini de açıklayarak, "Moskova'ya giderek Sayın Andrey Karlov'un öncelikle ailesini ziyaret edip, başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Diğer yandan bu ziyaretimizde Moskova Belediyesi ve Rus yetkililerini de ziyaret ederek, hem başsağlığı dileklerimizi sunacağız, hem de iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için görüş ve dileklerimizi aktaracağız" diye konuştu.

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