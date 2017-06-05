  • BIST 98.984
  • Altın 144,354
  • Dolar 3,5040
  • Euro 3,9476
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C

Başkan Gökçek "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" adlı kitabını Altınpark içinde açılan Kitap Fuarı alanında imzaladı

»
Başkan Gökçek "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" adlı kitabını Altınpark içinde açılan Kitap Fuarı alanında imzaladı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, HANIM LOKALLERİ, AİLE YAŞAM MERKEZLERİ, BELMEKLER, GENÇLİK MERKEZLERİ İLE ÇOCUK KULÜPLERİ'NDE GÖREV ALAN EĞİTİMCİLERLE İFTARDA BULUŞTU..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hanım Lokalleri, Aile Yaşam Merkezleri, BELMEK’ler, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri çalışanları ve aileleri ile iftar yemeğinde buluştu.

Başkan Gökçek’in, iftardan sonra yaptığı konuşmada, Büyükşehir kurumlarında çalışan eğitimcilerden statüsü tutanlara sözleşmeli kadro sözü müjdesi vermesi, personel tarafından, "Hayallerimiz dönüştü gerçeğe, teşekkürler Melih Gökçek'e" şeklinde tezahüratla karşılandı.   

Ramazan etkinliklerinin yapıldığı Altınpark’ta kurulan alanda iftarını açan personel ve aileleri, semazen gösterisi, tasavvuf müziği konseri ve dualar eşliğinde güzel bir ramazan akşamı geçirdi. İftara, çok sayıda bürokrat ve çalışan, aileleri ile birlikte katıldı. 

Başkan Gökçek, iftar sonrası yaptığı konuşma, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananları hatırlatarak, "15 Temmuz'da,  caddelerde sokaklarda meydanlarda mücadeleler veren tüm kardeşlerimize şahsım adına, Ankaralılar adına Türkiye adına bir sefer daha şükranlarımı sunuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin farkını gösterdiniz" dedi.

Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Gökçek, Ramazan Etkinlik alanında bulunan Kutsal Emanetler Sergisi, kitap fuarı ve panayır ile ilgili bilgiler verdi, Başkentlilere bu sergileri görmelerini önerdi. 

baskan-gokcek-sol-siyaset-feto-iliskileri-adli-kitabini-altinpark-icinde-acilan-kitap-fuari-alaninda-imzaladi.JPG-EĞİTİMCİLERE KADRO MÜJDESİ… 

İftar programlarında bir araya geldiği personele mutlaka bir müjde verdiğini belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Burada ders ücreti karşılığında çalışan arkadaşlarımızın da mutlaka senelerden beri bir beklentileri var. Onu arkadaşlarımız arasında konuştuk, şöyle bir karara vardık.

Şimdi biliyorsunuz, sizin içinizde sözleşmeli personel olma statüsünü tutan var, tutmayan var. Tutmayanlara gerçekten yapabilecek bir şey yok. Hukuken yapamayız, ben istesem de yapamayız. Ama sözleşmeli olarak statüsü tutan bütün arkadaşlarımıza yeni sözleşme taslağı hazırlayarak hepsini inşallah sözleşmeli kadroya alacağız.

1500 kişi içerisinde büyük bir ekseriyetinin kadro sahibi olabileceğini düşünüyoruz. Yalnız diğer sözleşmelilere nazaran nüans olacak, onu da zaman içerisinde gideririz. Önemli olan sizlerin artık birer sözleşmeli memur oluşunuz. Senelerden beri emeğiniz geçti. Bunun da müjdesini vermiş oldum. Artık Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize daha çok dua edersiniz inşallah oradan daha çok bize para gelir. Her gün bu heyecanı çoğaltırız İnşallah." 

baskan-gokcek-sol-siyaset-feto-iliskileri-adli-kitabini-altinpark-icinde-acilan-kitap-fuari-alaninda-imzaladi-001.JPG-İMZA GÜNÜNE YİNE YOĞUN İLGİ…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, iftarın ardından, kaleme aldığı "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" adlı kitabını Altınpark içinde açılan Kitap Fuarı alanında imzaladı. Ankara'da gerçekleştirdiği ilk imza gününün ikinci gecesinde yine büyük ilgi gören Başkan Gökçek, vatandaşları kırmayarak fotoğraflar çektirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı ve uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde Başkan Gökçek, kitaplarını tek tek imzaladı.

İmza töreninin sonuna kadar kendisini bekleyen Büyükşehir eğitimcileri  Başkan Gökçek'i "Hayallerimiz dönüştü gerçeğe teşekkürler Melih Gökçek'e" şeklinde tezahürat ile uğurladı. 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başkan Gökçek ANFA şirketi personeli ve aileleriyle iftarda buluştu30 Mayıs 2017 Salı 11:43
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 3 YILDA BAŞKENT YOLLARINA, 560 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA, 187 BİN BARİYER YERLEŞTİRDİ30 Mayıs 2017 Salı 11:36
  • MAMAK- SAMSUN YOLU ÜZERİNDE KURULAN VE “ANKAMOB AVM” ADI VERİLEN MOBİLYA AVM’DE 86 MAĞAZA YER ALIYOR29 Mayıs 2017 Pazartesi 11:25
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, İFTAR ÇADIRLARI, İKİNCİ GÜNÜNDE DE DOLDU TAŞTI29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:46
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi; binlerce Başkentliyi, iftar soflarında ağırlıyor28 Mayıs 2017 Pazar 10:26
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇANKAYA GÜNEYPARK'TAKİ KONUTLAR İLE TURAN GÜNEŞ VE DOĞUKENT BULVARLARINI BİRBİRİNE BAĞLIYOR27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:41
  • Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek'ten 15 Temmuz Şehitine Vefa27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:37
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİNİN MERKEZİ ALTINPARK'TA ETKİNLİKLER, GECE YARISINA KADAR DEVAM EDECEK26 Mayıs 2017 Cuma 14:28
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın K-9 bomba arama köpekleri göreve hazır25 Mayıs 2017 Perşembe 11:48
  • Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, BELMEK yılsonu sergisini gezdi25 Mayıs 2017 Perşembe 11:37
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim