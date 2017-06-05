Başkan Gökçek "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" adlı kitabını Altınpark içinde açılan Kitap Fuarı alanında imzaladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, HANIM LOKALLERİ, AİLE YAŞAM MERKEZLERİ, BELMEKLER, GENÇLİK MERKEZLERİ İLE ÇOCUK KULÜPLERİ'NDE GÖREV ALAN EĞİTİMCİLERLE İFTARDA BULUŞTU..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hanım Lokalleri , Aile Yaşam Merkezleri , BELMEK ’ler, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri çalışanları ve aileleri ile iftar yemeğinde buluştu.

Başkan Gökçek’in, iftardan sonra yaptığı konuşmada, Büyükşehir kurumlarında çalışan eğitimcilerden statüsü tutanlara sözleşmeli kadro sözü müjdesi vermesi, personel tarafından, "Hayallerimiz dönüştü gerçeğe, teşekkürler Melih Gökçek'e" şeklinde tezahüratla karşılandı.

Ramazan etkinlikleri nin yapıldığı Altınpark’ta kurulan alanda iftarını açan personel ve aileleri, semazen gösterisi, tasavvuf müziği konseri ve dualar eşliğinde güzel bir ramazan akşamı geçirdi. İftara, çok sayıda bürokrat ve çalışan, aileleri ile birlikte katıldı.

Başkan Gökçek, iftar sonrası yaptığı konuşma, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananları hatırlatarak, "15 Temmuz'da, caddelerde sokaklarda meydanlarda mücadeleler veren tüm kardeşlerimize şahsım adına, Ankaralılar adına Türkiye adına bir sefer daha şükranlarımı sunuyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinin farkını gösterdiniz" dedi.

Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Gökçek, Ramazan Etkinlik alanında bulunan Kutsal Emanetler Sergisi, kitap fuarı ve panayır ile ilgili bilgiler verdi, Başkentlilere bu sergileri görmelerini önerdi.

-EĞİTİMCİLERE KADRO MÜJDESİ…

İftar programlarında bir araya geldiği personele mutlaka bir müjde verdiğini belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi:

"Burada ders ücreti karşılığında çalışan arkadaşlarımızın da mutlaka senelerden beri bir beklentileri var. Onu arkadaşlarımız arasında konuştuk, şöyle bir karara vardık.

Şimdi biliyorsunuz, sizin içinizde sözleşmeli personel olma statüsünü tutan var, tutmayan var. Tutmayanlara gerçekten yapabilecek bir şey yok. Hukuken yapamayız, ben istesem de yapamayız. Ama sözleşmeli olarak statüsü tutan bütün arkadaşlarımıza yeni sözleşme taslağı hazırlayarak hepsini inşallah sözleşmeli kadroya alacağız.

1500 kişi içerisinde büyük bir ekseriyetinin kadro sahibi olabileceğini düşünüyoruz. Yalnız diğer sözleşmelilere nazaran nüans olacak, onu da zaman içerisinde gideririz. Önemli olan sizlerin artık birer sözleşmeli memur oluşunuz. Senelerden beri emeğiniz geçti. Bunun da müjdesini vermiş oldum. Artık Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize daha çok dua edersiniz inşallah oradan daha çok bize para gelir. Her gün bu heyecanı çoğaltırız İnşallah."

-İMZA GÜNÜNE YİNE YOĞUN İLGİ…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek , iftarın ardından, kaleme aldığı "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" adlı kitabını Altınpark içinde açılan Kitap Fuarı alanında imzaladı. Ankara'da gerçekleştirdiği ilk imza gününün ikinci gecesinde yine büyük ilgi gören Başkan Gökçek, vatandaşları kırmayarak fotoğraflar çektirdi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı ve uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde Başkan Gökçek, kitaplarını tek tek imzaladı.

İmza töreninin sonuna kadar kendisini bekleyen Büyükşehir eğitimcileri Başkan Gökçek'i "Hayallerimiz dönüştü gerçeğe teşekkürler Melih Gökçek'e" şeklinde tezahürat ile uğurladı.