Başkan Gökçek TRT Haber Kanalı ile Yerel TV'lerin ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin soruları cevapladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TRT Haber Kanalı ile Yerel TV'lerin ortak yayınına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunda, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Sinan Burhan'ın sunduğu ve Çay Televizyonu'ndan Hasan Bakır, Kanal Urfa Televizyonu'ndan İbrahim Toru ile Kanal Fırat Televizyonu'ndan Zeki Akbıyık'ın yer aldığı "Anadolu Soruyor" programında, Türkiye’de son dönemlerde yaşanan olayla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Gökçek, “Açık ve net olarak söylemek lazım ki, Türkiye'ye karşı topyekün bir saldırı var” dedi.

Türkiye’de yaşanan terör olaylarının arkasındaki güçlerin birbirleri ile bağlantılı olduğunun altını çizen Başkan Gökçek, “Yapılan eylemlerde; bir tarafa bakıyoruz DEAŞ deniyor, bir tarafa bakıyoruz DHKP-C, bir tarafa bakıyoruz PKK, bir tarafa bakıyoruz FETÖ deniyor. Baktığınız zaman hepsinin netice itibariyle aynı yerde toplandığını ve bunların piyon olarak kullanıldığını net olarak görülüyor” diye konuştu.

Başkan Gökçek “Türkiye'de arkası arkasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan düşürebilmek için çok ciddi mücadele yapıldı ve yapılıyor. Ama hiçbir şekilde muvaffak olamadılar. Bundan sonra ümitleri kalmadı tek ümitleri suikastlar ve alevi-sünni, Türk- kürt çatışması çıkarmak” diyerek, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere son yıllarda yaşanan olayların bunun göstergesi olduğunu belirtti.

- “SÖYLEDİĞİ İFADE TAMAMEN SUÇ”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni sistemle ilgili 'Kan dökmeden çıkartamazsınız' şeklindeki sözleri hatırlatılarak, Anayasa değişikliği sürecinde CHP'nin tutumuyla ilgili soru üzerine Başkan Gökçek, “Söylediği ifade tamamen suç. Türkiye demokratik bir ülke. Anayasa değişikliği Meclis’in içerisinde tartışılarak çıkacak. Buna tahammül etmek gerekiyor. Nasıl zorbalıkla bunu çıkartmıyorsun. O zaman sen demokrasiyi hazmetmiyorsun. Siyasal parti olmana gerek yok. Resmen tehdit ediyor.

Yarın ülkenin içerisinde herhangi bir olay çıkarsa bu anayasa oylamasıyla ilgili, başkanlık sistemiyle ilgili herhangi bir olay çıkarsa ve bunun neticesinde kan dökülürse, bunun tek sorumlusu vardır Kılıçdaroğlu ve CHP” diye konuştu.

- “CHP'YE YENİ BİR GENEL BAŞKAN ADAYI TESBİTİ...”

Bir gazetecinin ‘CHP’de lider değişimi söz konusu mu?’ şeklindeki sorusuna “CHP içerisinde, anayasa oylaması sonrası iyice gelişecek olan Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonu var” şeklinde yanıt veren Başkan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP'de gerçekten büyük bir kaynama var. Kılıçdaroğlu'nun bu kadar gürültü kopararak olayları kapattığına bakmayın. CHP içerisinde anayasa oylaması sonrası iyice gelişecek olan ‘Kılıçdaroğlu'nu devirme operasyonu’ var. Kılıçdaroğlu'nu hiç sevmem ama CHP'nin başından da siyasetten de ayrılmasını istemem. Bu sefer işi baya zor gözüküyor. 15 gün kadar önce İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Buna 25 parlamenter katıldı CHP'den. Bu toplantıya katılanların arasında Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Barış Yarkadaş, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal, Selina Doğan, Gamze Akkuş İlgezdi, Şafak Pavey, Fikri Sağlar, Sencer Ayata, Oğuz Kaan Salıcı katılıyor. Bunlar ne için toplandılar? CHP'ye yeni bir genel başkan adayını tespit edip, onunla yola devam etmek için. Kim o biliyor musunuz? Selin Sayek Böke. Bu konuda anlaşmışlar. Eğer 25 kişi biraraya geldiyse bir şeyler yapabilir mi? Bir karışıklık olabilir. Bunların konuştukları en önemli konu şu; 'Kılıçdaroğlu bu işi götüremiyor, ondan vazgeçelim ama onun yerine Yalovalı Muharrem İnce de olmasın. Dolayısıyla direkt olarak da Selin Sayek Böke'yi getirelim.'

Selin Sayek Böke kimin adayı? ABD'deki Neoconların adayı? CHP'ye bu manada müdahale olacak. CHP'deki FETÖ hakimiyeti birebir devam ediyor. FETÖ tarafından da desteklendiğini düşünüyorum. Bu benim bilgim yüzde 100 teyit ettiğim bir bilgi.”

- “DOLARLA ÇOK CİDDİ ANLAMDA OYNUYORLAR”

Türkiye’de ABD Dolar’ındaki yükselişi "İnsanların cebiyle oynadığınız zaman bir noktaya kadar tahammül eder. Bunu bildikleri için şu anda dolarla çok ciddi anlamda oynuyorlar” sözleri ile değerlendiren Başkan Gökçek, “Dolarla oynanması yurtdışına yapılan ihracat ve ithalatların dengesiz hale gelmesine ve bu insanların sıkıntı çekmesine neden oluyor. İnsanları bunaltmak istiyorlar. Devletin yapması gereken bana göre, dolarla böyle oynayanların teşhir edilmesi lazım. Kamuoyu bunları bilmeli. Bu parayla oynayan kitle yerli kitleyse, yerli sermayenin içerisinde buna katkıda bulunanlar varsa kamuoyu bunları bilerek tabiri caizse parasal açıdan bunları cezalandırmalı. Bunların malını almayarak cezalandırmalı, bunları protesto etmeli. Dolar 3,75’lerin üzerine çıkarken buna seyirci kalınamaz. Devlet bu konuda ketum davranıyor. Bunu ilan etmiyor. Bence ilan edilmeli" diye konuştu.

- “SİLAHI ALAN; ‘SİLAH VERİYOR’ DİYE İTİRAF EDİYOR”

Ortaköy’deki saldırı ile ilgili “Reina diyorlar…Ucunu karıştırıyorsunuz FETÖ’ye kadar gidiyor. DEAŞ gibi gözükse de arkasında FETÖ olduğu, maşa olarak kullanıldığı belli. IŞİD denilen bela.. Doğrudan doğruya CIA ve İsrail’in kurduğu teşkilat” şeklinde görüşlerini açıklayan Başkan Gökçek, gazetecilere Ortadoğu’daki örgütlerin çeşitli bağlantılarını gösteren belge ve gazete haberlerini gösterdi. ABD ordusundan ayrılan bir askerin ABD yeni Başkanı Trump’ın suikaste uğrayacağı yönünde ABD TV'lerinde çıkan ve Türk medyasında da yer alan yorumunun yer aldığı haberi okuyan Başkan Gökçek, ekranda gösterdiği çeşitli haberlerle ilgili de şunları söyledi:

"ABD'nin PYD'ye yardım ettiği kesin. En son Amerikan elçiliği bir açıklama yaptı. Buss, 'YPG'ye PKK'ya silah vermiyoruz.' Bunu söyledi ama çok enteresandır, hemen akabinde Salih Müslim PYD'nin başı 'ABD bize silah veriyor' dedi. Silahı alan, ‘silah veriyor’ diye itiraf ediyor. Amerikan elçisi diyor ki 'biz vermiyoruz.' Bu tam bir komedi. İnsanları ahmak yerine koymanın, enayi yerine koymanın bir başka lisanı. Amerika’da maalesef CIA, PYD'ye ciddi anlamda destek veriyor. Trump'un açıklamaları var, DEAŞ ile ilgili, 'DEAŞ'ı CIA kurdu' diyor. Ebu Bekir Bağdadi, DEAŞ'ın lideri, Irak işgali sırasında Amerika'nın elinde tutsak olmuş. Bu ortaya çıktı 4 sene bunların elinde kalmış. Ne ilginçtir ki ondan sonra IŞİD'in lideri olarak ortaya çıkıyor."

- “FETÖ İLE MÜCADELE MÜKEMMEL GİDİYOR”

FETÖ ile mücadeleye ilişkin soruya da Başkan Gökçek,"FETÖ ile mücadele mükemmel gidiyor” yanıtını verdi, “Şunu kabul etmek lazım ki rakamsal olarak baktığımızda bir taraftan çok büyük, bir taraftan çok az gözüküyor. Belli süreler içerisinde askeriye ve poliste imtihanların tamamında FETÖ'cü olmayanların geçmediği bir gerçek. İçinde sayısız kripto var. Bunları tamamen temizlediğimiz ifade edilemez. Ele başı konumundaki bulunan birçoğu temizlendi” dedi.

FETÖ ile ilgili mücadelede alınan kararların çok doğru olduğunu belirten Başkan Gökçek,“Hükümet çok güzel bir karar aldı. Ülkeye dönmeyen, çağrı yapılan vatandaşlar dönmüyorsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atılacak. Bizle irtibatı kalmayacak. Dışarıda ne yaparlarsa yapsınlar. Cumhurbaşkanımızın değişik ülke liderleriyle yaptığı konuşmalarda, Dışişlerinin yaptığı temaslarda pek çok ülkede okulların kapanmaya başladığı yönünde haberler var” diye konuştu. Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Ümidimiz şu; Allah izin verirse ABD Başkanlığına seçilen Trump’un 10 günü kaldı. Devlet başkanı olduktan sonra inşallah FETÖ'yü bize teslim eder. Son günlerde kulağıma gelen haberler doğruysa o istikamette de gelişmeler var. Geçmişe nazaran çok daha iyi haberlerin geldiğini söyleyebilirim. Eğer Türkiye'ye verecek olursa sorun biter. Bizim ABD'nin stratejik ortağımız olduğunu herkes biliyor. Yeniden ABD ile eğer ilişkilerimizi arttırmak istiyorsak, bu ilişkiler sıcak ilişkiler haline dönmesi isteniyorsa Türkiye buna hayır demez. Sadece iki şey yapılacak. Güneyde PYD'ye destekten vazgeçecekler. Bir Kürt koridoru sınırımızda açma fikrinden vazgeçecekler. İki FETÖ'yü bize teslim edecekler. Biranda ilişkilerin muhteşem şekilde değiştiğine şahit olacaklar."

-“DARBE OLACAĞINI YAYAN FETÖ'CÜLAR”

Başkan Gökçek, “Size karşı suikast planı var mı?” sorusuna yanıt olarak da şöyle dedi:

"CHP'liler neredeyse benim hakkımda suç duyurusunda bulunacaklar, sen bunları nerden biliyorsun. Bu suikastler devam edecek ve ediyor. Nasıl edecek? DHKP-C, DEAŞ, PKK, FETÖ hepsi de maşa, aynı yerden talimat alıyorlar. Aralarında fark yok. İster DEAŞ, ister PKK, FETÖ olsun bunun hiçbir farkı yok. Hepsi dış güçler tarafından yönetilen maşalar. Hepimize yönelik var. Biz sadece ve sadece Allah'tan korkarız. Bugüne kadar da korkusuz olup olmadığımızı cümle alem biliyor.

Ben artık darbe olacağına inanmıyorum. Ancak, ciddi bir söylenti çıkartıyorlar. 'Nisan ayında darbe olacak hazırlık var' dedikodusunu yayıyorlar.

Ordu bundan sonra yüzde 99 böyle bir şeye teşebbüs etmez. Geçen sefer darbe girişiminde, millet sokağa döküldüğünde milletin elinde çakı yoktu. Şimdi duyuyorum, 20 milyon silah alınmış, halk silahlanmış. Bunların aldığı makinalı tüfek değil ama pompalı diyorlar…Herkes bir silah almış. Böyle bir darbe girişimi olduğu zaman millette ayağa kalkar.

Darbe olacağını yayan FETÖ'cüler. İletişimi kesebilirler, elektrikler kesilebilir, internet bağını kuramazsın bunun neticesinde hemen sokağa döküleceksin. AK Partili, MHP'li, sağduyulu CHP'li sokağa döküldüğü zaman darbe marbe olmaz. Bunların tek ümitleri suikast, ekonomik olarak bizi çökertmek, başka silahları kalmadı."

-10 İL VE İLÇEYE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yaklaşık bir saat süren TV programın sonunda kayyum atanan belediyelerle ilgili bir soruya da Başkan Gökçek, “Kayyumlar müthiş başarı elde ediyor. İlk defa Doğu ve Güneydoğu hizmet görüyor. AK Partili bütün belediyeler, Doğu ve Güneydoğu için seferber oldu. Biz Büyükşehir olarak 10 il ve ilçeye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oradaki insanlarımız önümüzdeki seçimlerde inşallah artık HDP demeyecekler" diye yanıtladı.