Başkan Gökçek TRT'de “Anadolu Soruyor” programının canlı yayın konuğu oldu

-TRT HABER VE TRT TÜRK ORTAK YAYININA KATILAN BAŞKAN GÖKÇEK:-“ANKAPARK, 2018 NİSAN’DA AÇILIYOR”-“KUTSAL EMANETLER MÜZESİ İÇİN DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN EMANETLERİ TOPLATIYORUM”...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TRT Haber ile TRT Türk ortak yayınında Sinan Burhan ’ın sunumuyla gerçekleşen “Anadolu Soruyor” programının canlı yayın konuğu oldu.

Başkan Gökçek, Medya Haber Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Saydam Yalçın, Çay TV Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ve Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın da bulunduğu programda Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini anlattı. Ankapark’tan, Ulus’a, Hitit Heykeli’nin Çorum’a taşınması tartışmalarından, Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde yapılacak İnanç, Bilim ve Kutsal Emanetler Müzelerine kadar merak edilen pek çok konuda açıklamalarda bulunan Başkan Gökçek, soruları da cevaplandırdı.

-“ANKAPARK 2018 NİSAN’DA AÇILIYOR”

İlk olarak Başkent turizmine büyük ivme kazandıracak olan Ankapark’taki çalışmalara ilişkin soruya cevap veren Başkan Gökçek, buranın Avrupa’nın en büyük temaparkı olacağını belirterek, “Ankapark’ın en büyük özelliği 1217 tane oyuncak var. Disneyland’da 60-70 tane olduğunu düşünürseniz, çok büyük bir çalışma demektir” dedi.

Ankapark görüntüleri eşliğinde açıklamalarını sürdüren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Muhteşem ağaçlar diktik, bambaşka bir yer oldu. Mimarlar, Şehir Plancıları ve Peyzaj Mimarları Odaları ağaçların yok olacağını söylüyorlardı. Ama tam tersine burasını orman haline getirdik. Mükemmel bir iş yaptık. Dünyanın en büyük kapalı alanına sahip ve 365 gün burası açık kalacak. Dolayısıyla 365 gün Ankara’da turizm devamlı olarak dönecek.”

Parkta her yaş grubuna hitap edecek 14 ayrı roller coaster bulunacağını ve bunun haricinde de yine parkın içinde yine dünyanın en büyüğü olacak dinozor ile 20 bin metrekarelik dinozor parkının yer alacağını anlatan Başkan Gökçek, bu alanlarda lokantaların, sinemaların, oyuncakların, dinozor ormanı ve müzesinin de bulunacağını söyledi.

Yapılan araştırmalarda çocukların ilgisinin en çok dinozorlara olduğunun belirlendiğini anlatan Başkan Gökçek, temaparkta ayrıca, dev sinemaların, Türkiye ve Ankara’yı anlatan temaların bulunacağını da kaydetti.

“Açıldığı zaman inanılmaz bir turizm patlaması olacağına inanıyorum. Geçen gün Osmanlı Spor futbolcularını götürdüm… Çocuklar gibi eğlendiler. Yoruldular koca insanlar. Oyuncaklara binmek için 3 gün yetmeyecek” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Gökçek, “İnşallah bitiriyoruz ama bu sene açmayacağız. Sebebi de temapark işletmecilerinin söylediğine göre ‘ölü doğarsa ölü gider, coşkulu doğarsa coşkulu gider’ diyorlar. Kış aylarında açarsak da ölü doğacağı için 2018 Nisanı’nda açacağız. Ama bitiriyoruz, kış aylarında açmanın mantığı olmadığı için seneye nisan diye düşünüyoruz” dedi.

-KUTSAL EMANETLER MÜZESİ…

11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte mübarek ayda özel yapılacak çalışmaları anlatan Başkan Gökçek, ilk müjdesini Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde yapılacak olan 2 ayrı müzeyle verdi. Bilim ve Kutsal Emanetler Müzesi’nin ihalesinin yapıldığını ve 2018 yılı sonlarına doğru biteceğini müjdeleyen Başkan Gökçek, burada Müslüman alimlerin bulduğu 600’e yakın icadın sergileneceğini söyledi.

Ayrıca eşi benzeri bulunmayan kutsal emanetlerin de yer alacağını kaydeden Başkan Gökçek, bu emanetlere ilişkin olarak da şu bilgileri aktardı:

“Libya ve Irak’taki diktatörlükler bittikten sonra, saraylarda bulunan kutsal emanetlerin dünyanın değişik yerlerine dağıldığını söylediler. Ben de hepsini toplayın diye talimat verdim ve arkadaşları seferber ettim. Bulunabildiği kadarını sergileyeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Kabe’de 3 metreye 6 metre kapı kısmı vardır, oranın örtüsü bizde. Sultan Abdülhamithan dahil olmak üzere pek çok Kabe kapısı örtüleri var. Kimin zamanında yapıldığı da belli. Peygamber efendimizin mezarı üzerine, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in mezarının üzerine örtülen örtülerin de birçoğu bizde. İnsanlar bunu görünce inanamayacaklar. Bu Ramazan’da inşallah dünyanın en büyük Kuran-ı Kerimi’ni de sergileyeceğiz.”

-RAMAZAN EĞLENCELERİ ALTINPARK’TA

Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi olarak büyük iftar yemekleri vereceklerini kaydeden Başkan Gökçek, “Altınpark’ta bir tarafta kitap fuarı bulunacak, diğer tarafta da kutsal emanetleri teşhir edeceğiz. Yani gelen kişiler böyle güzel bir ortamla karşılaşacaklar. Ayrıca Ramazanla ilgili satışların olacağı yerler olacak. Altınpark, tam anlamıyla ramazan gecelerine renk katacak. Ayrıca Ramazan boyunca iftar çadırlarımız da Ankara’nın dört bir tarafında açılacak” dedi.

-ANKARA BOĞAZI’NIN TEMELİ 3 AY İÇERİSİNDE ATILIYOR

Başkent Ankara’nın en çok merak edilen diğer bir projesi olan “Boğaz”a ilişkin bilgiler de veren Başkan Gökçek, şöyle dedi:

“Geçen sene itibariyle projelerine başladık, bitirdik. Teknik toplantısını yaptık, 9 km bir boğaz oluyor. 7 katman bulunuyor. Kot farkı bulunduğu için 7 tane su akacak, kademe kademe olacak. Bu sene başlıyoruz, mesela tahmin ediyorum, son projeler falan 1 ay içerisinde bitiyor, ihalede biraz sürecek, 3 ay içerisinde temeli atmış oluruz. Atmamak için sıkıntımız da yok. Kış aylarında da çalışıp, kanalı ortaya çıkarıp, 2018’de kanalı süslemeye başlayacağız inşallah. Kanalın iki yanına da Pis su ve yağmur suyu kanalları yapacağız. Dev kanallar olacak bunlar. Buranın 500 yılda bir gelebilecek sel felaketine de hazırlıklı olması için iki tarafına da dev kanallar yapıyoruz. Böylece herhangi bir yağmur felaketini de engellemiş olacağız.”

-SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA ÖDÜLLÜ DESTEK

Yurtiçi ve yurtdışından gelen konukların örnek aldığı, övgüyle bahsettiği ödüllü Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’ndeki çalışmaları da soran gazetecilere cevap veren Başkan Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iftihar ettiği ve en başarılı olduğu konulardan birisi sokakta çalışan çocuklar konusudur. Ben geldiğim andan itibaren Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi diye bir merkezin kurulması için harekete geçtim. Belediye başkanı olduğumda sokakta çalışan 5 bin çocuk vardı. Şu anda 680’lere düştü. Ankara iki kat büyümesine rağmen, bu sayı hep azaldı. Bunlara verilen eğitim ve telkin sayesinde bu kadar düştü. Okula gitmeyenleri okula başlattık, aileleriyle barıştırdık, çalışmaya başladılar” dedi.

Twitter’da da bu konuya yönelik mesajlar attığını anlatan Başkan Gökçek, Suriyeli, Iraklı ve Türkmen çocuklarla birlikte 680 sayısının 2 bine çıktığını da anlatarak, “Şu anda toplam 2 bin çocuğumuzla da meşgul oluyoruz” diye konuştu.

-CADDE-BULVARDA VE ASFALTTA TÜRKİYE REKORU…

Başkent’teki ulaşım çalışmalarının sorulması üzerine de “Bazı rakamlar vermek isterim. Sadece biz 2016 senesinde 1800 km cadde bulvar ve köy yolu yaptık. Türkiye rekorudur bu. İstanbul dahil hiçbir belediye bu yoktur. Ayrıca 3 yıl içerisinde döktüğümüz asfalt 15 milyon 239 bin ton. Bu da bir Türkiye rekorudur. İstanbul da dahil. Sadece üniversitelere 71 bin ton asfalt döktük. Sanayi bölgelerine de 360 bin ton asfalt dökmüşüz. Açmış olduğumuz yollar Ankara trafiğine çok ciddi yardımcı oluyoruz” cevabını verdi.

Belediye başkanı olduğu 1994 senesinde, Ankara’da 350 bin olan araç sayısının bugün yabancı plakalı araçlarla birlikte 2 milyon 200 bine yaklaştığını kaydeden Başkan Gökçek, tüm bunların önleminin yeni yolların açılmasıyla alındığını ancak merkezlerin Ulus ve Kızılay olması nedeniyle, buralarda yığılma yaşandığını söyledi. Bu konunun tüm dünyada sorun teşkil ettiğini de anlatan Başkan Gökçek, “New York merkeze girişi paralı yaparak, insanları caydırma politikası izliyor. Onun için yeni önlemlerin alınması lazım. Biz istediğimiz kadar yol yapalım olmuyor. Toplu taşım bu işin esası. Ama olsa bile insanları araç almaktan alıkoyamıyorsun. Ümitköy tarafından geliyorsunuz, metro var ama binmiyor kimse. İstediğiniz kadar imkan tanıyın” diye konuştu.

Esenboğa Metrosu’nun bu yıl içerisinde ihale edileceği müjdesini de veren Başkan Gökçek, Başkent’te yapımı süren Etlik ve Bilkent’teki şehir hastanelerine ulaşım için yeni yol çalışmalarının startının da verildiğini kaydederek, “Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çalışılıyor. Bilkent’teki şehir hastanesi için ODTÜ’nün içinden geçen İncek tarafından çıkan bir yol planı var. ODTÜ’nün de müsaade etmesi lazım ve ODTÜ’den bir tünel geçmesi lazım. Ayrıca kuzey-güney istikametinin de rahatlaması için Sabancı ve Eskişehir yolunu bağlayan iki yol daha yapıyoruz. Bağlıca Bulvarı’nı Zırhlı Tümenin içerisinden yol ile Sabancı Bulvarı’na bağlıyoruz” dedi.

Bu yolların bitirilmesi konusunda da açıklama yapan Başkan Gökçek, “Allah izin verirse bu sene rahatlıkla bitirebiliriz. Tabi birilerinin karşı çıkması söz konusu olmaz ise” şeklinde konuştu.

-“FUAR ALANINI BİZE VERİRLERSE YAPACAĞIZ”

Akyurt’ta yapımı planlanan Fuar alanı konusunda da merak edilenlere açıklık getiren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Bu Konuda 7 tane kuruluşun ortak şirketini kurduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi, TOBB, ASO, ATO, Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret Borsası’yla birlikte kuruluş kurduk ve sermaye ortaklığı yaptık. Fakat daha sonra TOBB, ASO ve Ticaret Borsası ‘buraya para veremeyiz’ dediler. Bundan dolayı iş sürüncemede kaldı. Defaatle konuştuk. En son sayın bakanın başkanlığında bir araya geldik. Baktım çare yok, ‘verin bize haklarınızı biz yola devam edelim’ dedim. Tam bitiriyorduk, bir daha görüşmeler yapılsın dendi ve biraz daha ertelendi. Geçtiğimiz hafta davet ettim, yurt dışında olduklarını ileri sürdüler, bu hafta bir araya gelmek için haber bekliyorum. Yapılmayacak diye bir şey yok. Verirlerse plan projemizi hazırladık, yapacağız.”

-HİTİT HEYKELİNİN KALDIRILMASI

Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun önerisiyle Başkent’teki Hitit Heykeli’nin Çorum’a taşınması söylemlerine dair soruları cevaplandıran Başkan Gökçek, “Çorum milletvekili, eski Hak-İş Konfederasyonu başkanımız, dedi ki, ‘Hitit Heykeli Ankara’nın simgesi değildir. Bu bizim Çorum’un sembolüdür, burada olması doğal değil, biz bunu Çorum’a istiyoruz.’ Düşündüğün zaman son derece mantıklı bir şey. Şimdi telaşı almış herhalde birilerini. Her şeyin olma ihtimali var. Ama bu kamuoyunda tartışılır” açıklamasını yaptı.

Başkan Gökçek, “Olur olmaz, dava açılır diyorlar şimdi… Davayı kazanırlar, mecburen veririz. Ne olacağını bilemiyoruz. ‘Veririm’ de demem, ‘vermem’ de demem. Bakalım derim. Allah bilir” dedi.

-ULUS’TA DEV MEYDAN…

Tarım ve Hayvancılığa destek konusunda da Ankara’nın örnek çalışmalara imza attığını anlatan Başkan Gökçek, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte tüm ilçelerde çalışmaya başladıklarını ve son 3 yıl içerisinde yapılan yardımların toplamının 54 milyon TL olduğunu söyledi.

Başkan Gökçek, yem bitkisinden, hayvancılık desteklerine, arı kovanından, meyve sebze fidanı ve tohum desteğine kadar pek çok konuda yapılan yardımları rakamlarıyla açıkladı.

Başkan Gökçek, Ulus’ta yapılacak dev meydan projesine ilişkin soruya karşılık olarak da şöyle dedi:

“Bu konuda çalışmaya başladık. Yıkımlara da başladık. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü boşaltıldı ve yıkmaya başladık. 100. Yıl çarşısının içini yıkmaya başladık. Ulus’u boşaltacağız. Oradaki niyetimiz 2 olay var. Osmanlı Bankası’nın oradan girip YİBA’nın oradan çıkacak bir alt yol, aynı şekilde Bentderesi tarafından gelip Ankara Palas’tan, eski Meclis’ten çıkacak bir tünel, yani toplam 2 tünel. Üstü tamamen yaya bölgesi ve meydan olacak. Meydanın altında da 2 kat çarşı ve otoparklar bulunacak. Üstünde ise yolun kenar kısımlarında Ankara konakları olacak, meydan tanımlaması olacak. Atatürk heykelinin bulunduğu meydan aynen tanzim edilecek.” .

-REFERANDUMDA HAYIR MESELESİ…

Referandumda “hayır” çıktığına ilişkin ortaya atılan iddialara da bir kez daha cevap veren Başkan Gökçek, “Bu konuda herhangi bir eksiklik mevcut değil. İki seçim önce 38,5, geçtiğimiz seçim 44,8 referandum da aldığımız oy 48,5 dolayısıyla bir yükseliş var. Azalma yok bunu unutmayın.

İlk seçimde ben 27,2 aldım. İkinci 32, üçüncü 55, dördüncü 38 buçuk, beşinci 44,8… Bu kara propaganda, dolayısıyla düşüş falan yok” dedi.