BAŞKAN GÖKÇEK, TÜRKİYE’DEKİ REFERANDUM İLE FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İLK TURU ARASINDAKİ “7 FARKI” AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye’deki 16 Nisan Referandumu ile Fransa’da Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu sonuçlarını kıyaslayarak, aradaki 7 farkı açıkladı.

Fransa’da ilk turu sonuçlanan ve Emmanuel Macron’un yüzde 23.9 oy oranıyla birinci olduğu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananlar ile Türkiye’deki referandum sonuçlarının ardından yaşananları masaya yatıran Başkan Gökçek, özellikle Avrupa tarafından takınılan tavır ile Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde takınılan tavır arasındaki uçurumu kıyaslamalı olarak ortaya koydu.

Başkan Gökçek, “Türkiye ile Fransa’da, seçim ve referandum yapıldı. Gelin ikisini mukayese edelim... Lafım sadece Türkiye’ye değil, asıl Batı’ya… işte 7 fark” tweet'i ile farkları şu şekilde açıkladı:

-FRANSA SEÇİMİNDE OLANLAR...

"1) Avrupa ülkeleri, sandığa gömülen liderleri alkışladı.

2) Fransa cumhurbaşkanı adayı Makron 23.9 oy aldı, öve öve bitiremediler…

Kimse, 'Düşük oy alan, cumhurbaşkanı olamaz' demedi.

3) Fransa, illere baktığınızda tam ortadan ikiye bölündü… 'Hiç önemli değil' dediler.

4) Seçim sırası ve sonrası, polis ile asker terör estirdi…Normal olay kabul ettiler.

5) Sokaklarda polis ve vatandaş çatışması dolayısıyla kan gövdeyi götürürken, hiçbir şey olmamış gibi medyaya intikal ettirdiler.

6) Paris’i yakan yüzbinleri, medya olarak görmezden geldiler.

7) Fransa’da 18 aydır OHAL var. AGİT’in gıkı çıkmadı.

-TÜRKİYE'DE REFERANDUMUNDA OLANLAR...

1) Türkiye’de gece yarısı ekranlara çıkıp, milletin iradesine karşı çıktılar.

2) Türkiye’deki %51.41’lik zaferi, Batı olarak yok saydılar.

3) Türkiye’de illere bakıp, 'Türkiye ortadan ikiye bölündü' dediler.

4) Türkiye’de polis, sandık başında olay çıkarttırmadı ama Avrupa, 'Sandık başında niçin polis var?' diye itiraz etti.

5) Türkiye’de gençleri ve vatandaşları sokağa dökmek için her türlü medya kışkırtıcılığını yaptılar.

6) Seçim gününden itibaren, 'olay çıkacak' diye CNN ve BBC, naklen yayın araçlarını Taksim’e getirdiler.

7) AGİT, terör yanlılarının ifadelerine dayanarak, OHAL’in kalkmasını istedi."