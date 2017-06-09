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BAŞKAN GÖKÇEK TÜRKİYE’NİN EN MODERN İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞ MERKEZİ ‘OTONOMİ’ ESNAFI İLE İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

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BAŞKAN GÖKÇEK TÜRKİYE’NİN EN MODERN İKİNCİ EL OTOMOBİL SATIŞ MERKEZİ ‘OTONOMİ’ ESNAFI İLE İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU
-“OTONOMİ, TÜRKİYE’NİN HİÇ TARTIŞMASIZ EN ÖRNEK PROJELERİNDEN BİRİ OLDU”“YAN TARAFINIZDA BULUNAN 70 DÖNÜMLÜK ARSAYI DA OTONOMİYE KATABİLİRİZ”-“İNŞAALLAH TÜM OTOMOBİL İKİNCİ EL ESNAFINI BU CİVARDA TOPLAYACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Akyurt’ta kurulan Türkiye’nin en modern ikinci el oto pazarı olan OTONOMİ esnafının, iftar yemeğine katıldı.

OTONOMİ esnafının iftar yemeğinde Başkan Gökçek’in yanı sıra Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED)-Başkent Otomotivcileri Derneği (BOD) ve OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, BOD Yönetim Kurulu üyeleri, Otonomi esnafı ve sivil toplum örgütü temsilcileri bulundu.  

-BAŞKAN GÖKÇEK’TEN 70 DÖNÜMLÜK ARSA MÜJDESİ…

Başkan Gökçek, iftar yemeği öncesi yaptığı konuşmada, “Otonomi, hiç ama hiç tartışmasız Türkiye’nin en örnek projelerinden biri” dedi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Gökçek, “Allah nasip ederse, Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra da OTONOMİ’ye yardıma devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Gökçek, şunları söyledi:

 “Yan tarafta Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bir arazi var, imarsız iken 100 dönüm falandı. İmar bittikten sonra 70 dönüme düştü. İnşaallah orayı da Otonomi alırsa kendi genişleme alanı olarak oraya koyacak. İkinci el satışlarını,  Allah nasip ederse ben buraya taşımak, onların da burada olmasını temin etmek istiyorum. Bütün otomobiller burada birleşsin, Ankara’nın başka herhangi bir yerinde de ikinci el satış olmasın istiyorum. Kısmet olursa, nasip olursa bunu da gerçekleştireceğiz. Onun haricinde de ne yardım yapabileceksek, ne gayret edebileceksek hepsine hazır olduğumuzu bir sefer daha ifade etmek istiyorum. Çünkü ben bu işin olmasını çok arzu ettim.” 

-“KÜSLÜK KALKTI, HER TÜRLÜ DESTEĞE DEVAM ETTİK”

Bir dönem galerici esnafı ile “küslük” yaşadıklarını hatırlatan Başkan Gökçek, “Arkasından siz burayı aldınız, yapmaya başlayınca küslük kalktı, tam tersine elimden gelen her türlü desteği yapmaya devam ettim. Bundan sonra da bu desteği borç olarak görüyorum” dedi.

Başkan Gökçek’in konuşması, alkışlarla karşılandı.  

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