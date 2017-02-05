Başkan Gökçek; UETD Teşkilatı'nın Bölge Kadın Kolu yöneticilerine, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sunum yaptı

BAŞKAN GÖKÇEK’İN AVRUPA TÜRK DEMOKRATLAR BİRLİĞİ TEŞKİLATI BÖLGE KADIN KOLU YÖNETİCİLERİNE, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLARLA YAPTIĞI SUNUMDA KADINLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) Teşkilatı'nın Bölge Kadın Kolu yöneticilerine, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sunum yaptı. Başkan Gökçek’in görüntü ve fotoğraflar eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda yaklaşık 2 saat süren sunuma, Avrupa’nın 10 farklı ülkesinden gelen UETD üyesi 140 kadın katıldı.

Başkan Gökçek, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları, fotoğraf ve video görüntüleri eşliğinde anlatmadan önce sözlerine, “Birazdan bu insanların nasıl birer canavar olduğunu görüntüler ve fotoğraflarla göreceksiniz” diye başladı.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan özel sinevizyon görüntülerini izleten Başkan Gökçek, Türkiye’yi derinden etkileyen darbe girişiminin, Fethullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) tarafından çok önceden planlanarak, 15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Başkan Gökçek, 15 Temmuz’un nasıl yaşandığını anlatmak açısından vahşet içeren görüntülerin sansürsüz olarak gösterileceğini ifade ederek, o gece kendi yaşadıklarının dışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile hükümet üyelerinin açıklamalarını anlattı, halkın sokağa çıkmaya davet edilmesi üzerine vatandaşların korkusuzca sokaklara çıkarak canları pahasına gösterdikleri direnişlerle hain girişimin önlendiğini söyledi.

Başkan Gökçek, FETÖ mensubu yayın organlarının, aylar öncesinden yayınladıkları subliminal mesajlarla da darbenin haberini verdiklerini örnekleriyle gözler önüne sererken, “Sivillerin üzerine tank süren, kendi askerini, polisini öldürerek bu vahşeti yapan merhametsiz FETÖ’cü hainlere acımamak gerekir” dedi.

-ANKARA’DA 10 AYRI NOKTADA ADETA SAVAŞ OLDU

15 Temmuz darbe girişiminin yüzde 80-90 oranında Ankara’da cereyan ettiğini belirten Başkan Gökçek, Ankara’da 10 farklı noktada savaş yapıldığını ve bu savaşın bastırıldığını söyledi.

Başkent’te darbecilerin bombalarına hedef olan kurumları ve burada şehit olan sivil ve kolluk kuvvetleri hakkında da bilgi veren Başkan Gökçek, ilk olarak TBMM’ye uçaklardan atılan bomba görüntülerini konuk heyete izletti. Başkan Gökçek, sırasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, 52 özel harekatçının şehit olduğu Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, sözde darbe bildirisinin okunduğu TRT, TÜRKSAT, MİT ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresine düzenlenen saldırıların görüntü ve fotoğraflarını göstererek detaylı olarak bilgi verdi.

Ankara ve İstanbul’da başarılı olunması halinde diğer yerlerde bekletilen birliklerin de Ankara’ya hareket ettirileceğini kaydeden Başkan Gökçek, 9 sivilin şehit olduğu Kazan Akıncı Askeri üstünden havalanarak insanların üzerine bomba yağdıran uçakların yanı sıra Polatlı Topçu Birliği’nden de füze yüklü askeri araçların yola çıkartıldığını söyledi

-KONUKLAR GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Şehit görüntülerini her gördüğünde yeniden aynı üzüntüyü yaşadığını belirterek sunumuna devam eden Başkan Gökçek, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerin ağır silahlarla ateş açması, tankların altında veya arabasının içinde ezilerek feci şekilde yaşamını kaybeden vatandaşların görüntülerini izleyenlere gösterdi.

Darbeye karşı duranların acımasızca katledildiği görüntüler karşısında gözyaşlarına boğulan konuk kadınlar, vatandaşların tankların karşısındaki kahramanlıklarını kimi zaman alkışlarla kimi zamanda hep birlikte söyledikleri,“şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganıyla dile getirdiler.

-DARBENİN ÖNLENMESİNDE BELEDİYENİN KİLİT ROLÜ OLDU

Büyükşehir Belediyesi’nin darbe girişiminin önlenmesine yönelik mücadelesini anlatarak devam eden Başkan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kilit bir rolü oldu… Belediye’ye ait kamyon ve iş makineleri yolları kesti, belirlenen yerlere askerin girmesini önlemek için kapıların önüne dizildi, darbeci askerlerin karada hareket etmelerine engel oldu.”

Ankara’nın dört bir tarafında önlem alan belediyenin araçlarının görüntülerini gösteren Başkan Gökçek, “Personelimizden bazıları şehit ve gazi oldu. Ayrıca Cumhurbaşkanımız havaalanına gelmemizi istedi ve binlerce araç havaalanına gitti. Külliye'nin önünde araçlarımız, tanklar gelmesin diye yolları kapattı. Zırhlı Tümen'in önünü de tanklar dışarı çıkamasın diye kapattı” dedi.

Darbe girişiminin önlenmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanında her gece yapılan demokrasi mitinglerinden de görüntüler gösteren Başkan Gökçek, konukların talebi üzerine 15 Temmuz darbe girişimine ait sunumun birer kopyasının çoğaltılarak verilmesi talimatını verdi.

Alkışlar ve gözyaşları içinde izlenen sunumun ardından Başkan Gökçek, konukları ile yemek yedi.