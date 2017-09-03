BAŞKAN GÖKÇEK, VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ, BAYRAMLARINI KUTLADI, ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITTI

KURBAN BAYRAMI’NIN İKİNCİ GÜNÜ ÖZEL DİZAYN EDİLEN OTOBÜSLE; ALTINDAĞ, MAMAK, PURSAKLAR VE KEÇİÖREN İLÇELERİNİ DOLAŞAN BAŞKAN GÖKÇEK, BİNLERCE BAŞKENTLİ ÇOCUĞA DAĞITTIĞI TOP VE ÇEŞİTLİ OYUNCAKLARLA İKİNCİ BİR BAYRAM YAŞATTI.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , tatilini Ankara'da geçiren vatandaşlarla bir araya geldi, bayramlarını kutladı, çocuklara hediyeler dağıttı.

Kurban Bayramı ’nın ikinci gününde Altındağ, Mamak, Pursaklar ve Keçiören ilçelerini dolaşan Başkan Gökçek, vatandaşla sohbet etti, sorunlarını dinledi, bayramlarını kutladı ve özellikle dağıttığı hediyelerle çocuklara ikinci bir bayram yaşattı.

Özel dizayn edilen otobüsün üzerinde mahalleleri tek tek dolaşarak Ankaralılarla bayramlaşan Başkan Gökçek, bir taraftan da çocuklar başta olmak üzere kendisini karşılayan Başkentlilere top ve değişik hediyeler verdi. İlçelerin önemli cadde ve sokaklarından otobüsle geçerek vatandaşları selamlayan Başkan Gökçek’e, Ankaralılar büyük sevinç gösterisinde bulundular.



-BAŞKAN GÖKÇEK: “BAYRAM DEMEK, BARIŞ DEMEK”

İlçe sokaklarında, meydanlarında toplanan Başkentlilerin bayramını kutlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şunları söyledi:

“Mübarek Kurban bayramı nızı tebrik ediyorum. Allah daha nice bayramlara ulaştırsın. Bayram demek; barış demek, çocukları sevindirmek demek, küsleri barıştırmak demek. Onun için Ankara’nın dört bir tarafındayım, sizlerleyim. Bu bayramda ben de belediye başkanınız olarak bir yere gitmeyip, Ankara’da sizlerle bir arada olmak, özellikle çocukları sevindirmek istedim. Şimdi benim sizden bir istirhamım, bir isteğim var. Aramızda, içimizde, yakınımızda, ana babamızla, akrabalarımızla, komşumuzla zaman zaman küslüğümüz oluyor. Bu küslükten vazgeçeceğiz. Bayram günü demek barışma günü demek."

Başkan Gökçek, ülkeler arasında savaşlar yaşandığını, bu savaşlarda insanların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Türkiye’de nasıl böyle güzel bayram sevinci yaşıyorsak, İnşallah; Suriye’de, Irak’ta, Afrika'da, Myanmar’da bütün müslümanların bayram sevinci yaşayacakları günleri görürüz" dedi.

-7’DEN 70’E BAYRAM MUTLULUĞU…

Altınpark’tan çıkış yapan konvoyla; Altındağ, Mamak, Pursaklar ve Keçiören ilçelerini gezen Başkan Gökçek’e, vatandaşlar yol boyunca sevgi gösterisinde bulundu.

Cadde ve sokak aralarından geçen konvoydan Başkan Gökçek’in vatandaşlara dağıttığı hediyelere 7’den 70’e herkes ilgi gösterdi. Mahallelerde kurulan bayramlaşma ve hediye dağıtım alanlarında toplanan kalabalık, Başkan Gökçek’in gelmesiyle birlikte bayramlaşmak için sıraya girdi. Gerekli önlemler alınarak alanda izdiham olmasına izin verilmedi, bu sayede vatandaşlardan bayramlaşmayan ve hediyesini almayan kalmadı.

Başkan Gökçek, özellikle kendisiyle bayramlaşmak için gelen çocuklara hediyelerini ve şekerlerini verirken, isteklerini de geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdi. Çocuklar, sokak ve alanlardan, bayram hediyelerine kavuşmanın mutluluğuyla ayrıldılar.