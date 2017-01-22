BAŞKAN GÖKÇEK VE DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ KUZEY ANKARA KULLİYESİ’Nİ GEZDİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ:"KUZEY ANKARA’DA YAPIMI SÜREN KUZEYKENT CAMİİ VE KÜLLİYESİ, MUHTEŞEM BİR ESER. EMEĞİ GEÇENLERE ÇOK TEŞEKKÜRLER"

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta olan Kuzeykent Camii ve Külliyesi’nde incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Görmez, Külliye hakkında "muhteşem bir eser"yorumu yaptı.

Başkanı Gökçek ile Prof. Dr. Görmez’in gezisinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Asım Balcı, Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticileri, Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, projenin mimarı Öner Tokcan ile TOBAŞ Genel Müdürü Ferhat Ertürk de bulundu.

Külliye'de süren çalışmalar konusunda Prof. Dr. Görmez’e bilgi veren Başkan Gökçek, Kuzeykent Camii ile ilgili olarak, “Cumhuriyet tarihinin, Osmanlı’nın demiyorum, Cumhuriyet tarihinin en estetik camisi oluyor” dedi. Başkan Gökçek, Külliye'nin Haziran ayına yetiştirilmesine çalışıldığını kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Görmez de “İnşallah Ankaramız, bu mabedle çok daha güzelleşecek. Ben öncelikle, başta Sayın Başkanımız Melih Gökçek Bey olmak üzere, bu muhteşem mabede emek veren sayın mimarımızdan, çalışan işçi kardeşlerimize kadar hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kuzeykent Camii ve Külliyesi’ni çok kalıcı ve çok güzel bir eser olarak nitelendiren Başkan Görmez, “Allah, içini doldurmayı, içindeki o huzuru, sevgiyi, muhabbeti, Ankaramızın her hanesine yaymayı nasip etsin” diye konuştu.

-BAŞKAN GÖKÇEK, GÖRMEZ’İN GÖRÜŞLERİNİ ALDI

Başkan Gökçek ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e, inşaat firması temsilcisi Müslüm Korkutata ve Mimar Öner Tokcan tarafından da bilgi verildi, ayrıca caminin çeşitli yerlerine yazılacak hat örnekleri hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Başkan Gökçek de hat yazılarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in görüşlerini talep ederek, “Muhterem Hocam, siz bu noktada ne yapılması gerekiyorsa söyleyin, ona göre de biz yaptıralım. Bu işin erbabı sizsiniz” dedi. Başkan Gökçek, proje sorumlularına, Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarının da görüşlerine başvurulması için talimat verdi.

Başkan Görmez de “Kapı tokmağından halı desenine, mihrabın üzerindeki yazıdan kubbedeki yazıya kadar ilişkisi olan bir çalışma yapmak lazım. Çünkü burası muhteşem bir eser oluyor” diyerek görüşlerini açıkladı.