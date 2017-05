BAŞKAN GÖKÇEK VE EŞİ BELMEK SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK VE EŞİ, BELMEK’LERE KATILAN KURSİYERLERİN EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİNİN YER ALDIĞI YIL SONU SERGİSİNİN AÇILIŞINI BİRLİKTE YAPTI..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek ile birlikte, 18 bin 696 kursiyerin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı BELMEK yıl sonu sergisinin açılışını yaptı.

Patchwork ’ten taş bebeğe, iğne oyasından resme, seramikten çiniye kadar binin üzerinden eserin yer aldığı sergide, kursiyerlerin gül ve karanfilleriyle karşılanan Başkan Gökçek,“Bugüne kadar (1994’ten bu yana) BELMEK’lerden 289 bin 498 mezun vermişiz… Türkiye’deki pek çok vilayetten sayısal olarak çok daha yukarıda bir rakam” dedi.

Altınpark Fuar Alanı ’nda düzenlenen ve Başkan Gökçek ile eşi Nevin Gökçek’in gül ve karanfillerle karşılandığı sergiye, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın eşi Sevim Topaca ile yüzlerce BELMEK eğiticisi ve kursiyeri katıldı.

-OSMANLI DÖNEMİ DEFİLESİ…

BELMEK kursiyerleri tarafından hazırlanan Osmanlı dönemine ait kıyafetlerin sergilendiği ve büyük ilgi gören defileyle başlayan serginin açılışında konuşan Başkan Gökçek, sözlerine, “Peşinen hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü Belediye Başkanı olduğum 1994 yılından itibaren toplam 23 seneden beri devam eden bu büyük organizasyonun içerisinde sizler de varsınız. Sadece ve sadece bu sene 18 bin 696 kursiyer, bu kurslarımıza katıldı” dedi.

-MEZUN SAYISI 300 BİNE DAYANDI…

BELMEK kurslarının “hiç tartışmasız, hanımlara yönelik dünyanın en büyük kurs organizasyonu” olduğunu da vurgulayan Başkan Gökçek, “Bugüne kadar 23 yılda 289 bin mezun vermişiz, bu müthiş bir rakam. Türkiye’deki pek çok vilayetten, sayısal olarak çok daha yukarıda bir rakam. Böylesine büyük bir BELMEK ordusu var. Emeği geçen bütün hanımlara ve eğitim veren 384 öğretmen arkadaşımıza, gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

152 ayrı yerde 31 ayrı branşta süren BELMEK’lerde ortaya çıkan eserlere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Gökçek, “İddia ediyorum ve her zaman söylüyorum; buradaki eserler, profesyonellere taş çıkartıyor. Gerçekten çok başarılılar. Bazı eserleriyle de hiç mübalağa etmiyorum, profesyonellerin üzerine çıkıyorlar. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Her branşta eserler süper. Sıradan eser diyebileceğimiz eser yok. Her biri birbirinden güzel, kendi branşlarında. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da gurur duyuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

-NEVİN GÖKÇEK: “BURASI BİR MUTLULUK OKULU”

Özellikle Başkentli hanımların her fırsatta yanlarında olan, desteklerini esirgemeyen Nevin Gökçek de sergiyi, “tek kelimeyle mükemmel” sözleriyle niteleyerek, “Emeği geçen öğretmen ve öğrenci arkadaşları kutluyorum. Biz BELMEK ailesi ve okulu olarak iddialıyız ve dünyada birinciyiz. Allah nazarlardan saklasın. Ben buradan herkese sesleniyorum, vakit ayırıp, sergimizi gezip, görsünler. Melih Bey’in söylediği gibi en ufak bir hata yok, mükemmel eserler… Burası büyük bir okul. Mutluluk okulu diyorum, başarılar diliyorum ve emeği geçenleri de kutluyorum” dedi.

Sergi, 25 Mayıs’a kadar ziyarete açık kalacak

-BELMEK SERGİSİNDEN NOTLAR…

-Başkan Gökçek ile eşi Nevin Gökçek’in, özellikle çini, ipek pentur, canlı manken ve işlemeli şemsiyeyle çektirdikleri fotoğraflar, neşeli anlar yaşattı,

-Serginin sonunda şark köşesinde oluşturulan koltuklarda çeşitli ikramlarda bulunulan konuklar, burada bir süre sohbet ettiler ve hatıra fotoğrafları çektirdiler,

-Başkan Gökçek, serginin sonunda BELMEK yöneticilerine tek tek çiçek verdi.