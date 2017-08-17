BAŞKAN GÖKÇEK, YOLA TEPKİ GÖSTEREN MİLLETVEKİLİ AYLİN NAZLIAKA’YA TWITTER’DAN YANIT VERDİ

-“HATIRLADIN MI AYLİN? MALAZGİRT 1071'DE BÖYLE KONUŞMUŞTUN, NE OLDU? ŞİMDİ ENÇOK SEN GEÇİYORSUN AYLİN”-“AYLİN'E, ÖĞRENCİLERİ SUÇA TEŞVİK ETTİĞİ İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek , Büyükşehir Belediyesi'nin, yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastaneleri nedeniyle ODTÜ’nün arazisinin kıyısından geçirilecek ve Konya Yolu'na paralel yapılacak yola tepki gösteren Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ’ya, Twitter’dan yanıt verdi.

Nazlıaka’nın, ODTÜ yanındaki Malazgirt 1071 Bulvarı 'nın çalışmaları sırasında yaptığı protestoları ve açıklamaları hatırlatacak paylaşımlarda bulunan Başkan Gökçek, “Hatırladın mı Aylin? Malazgirt 1071'de böyle konuşmuştun, ne oldu? Şimdi en çok sen geçiyorsun Aylin” dedi.

Bol ağaçlı Bulvar'ın fotoğraflarını da paylaşan Başkan Gökçek, “Şu güzelliğe bak Aylin... Bence sen bu bulvardan geçme... Biliyorum bu tür güzellikler senin gibileri rahatsız eder... ODTÜ'de Aylin'den tek korkum, Aylin'in kendisini bir ağaca veya iş makinesine bağlaması... İşte o zaman işimiz sarpa sarar...” ifadesini kullandı. Gökçek, Nazlıaka’nın,TBMM’de kendisini kürsüye kelepçelediği fotoğrafları da takipçileriyle paylaştı.

-“ÖĞRENCİLERİ SUÇA TEŞVİK”

ODTÜ’nün yanından geçecek yeni yolla ilgili, Nazlıaka’nın yaptığı basın toplantısında, “Buradan Melih Gökçek’e sesleniyorum; 2012 yılında Göktürk uydusunun fırlatılması törenine 3 bin kolluk kuvveti ile gelen dönemin Başbakanının ODTÜ’den nasıl kaçtığına hepimiz şahidiz. Yahu ODTÜ ’ye senin ağa babaların giremedi. Sen nasıl, hangi cesaretle gireceksin? Başarılı olamayacaksın” şeklindeki açıklamasını da paylaşan Başkan Gökçek tweet'lerini şöyle sürdürdü: :

-“Aylin'e, bu sözleri dolayısıyla, öğrencileri suça teşvik ettiği için suç duyurusunda bulunuyoruz...”