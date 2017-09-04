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Başkan Gökçek’in, Ankara’da geleneksel hale getirdiği bayramlarda çocuklara hediye dağıtımı, ilçelerde hız kesmeden devam ediyor

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Başkan Gökçek’in, Ankara’da geleneksel hale getirdiği bayramlarda çocuklara hediye dağıtımı, ilçelerde hız kesmeden devam ediyor
GÖLBAŞI, ÇANKAYA VE MAMAK İLÇELERİNDE DE ONBİNLERCE ÇOCUĞA BAŞTA TOP OLMAK ÜZERE ÇEŞİTLİ HEDİYELER DAĞITILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankara’da geleneksel hale getirdiği bayramlarda çocuklara hediye dağıtımı, ilçelerde hız kesmeden devam ediyor.   

Başkan Gökçek'in bayramın ikinci gününde başladığı Başkentte mahalle mahalle gezerek çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıp,büyüklerle de bayramlaşması 3. günde de devam etti. Belediye ekipleri bayramın 3. gününde ilk olarak çocukları sevindirmeye Gölbaşı ilçesinden başladı. Hazırlanan özel otobüsten Gölbaşı TOKİ Konutları, eski Belediye Binası önü ve Mogan Park’ta aileleriyle birlikte binlerce çocuğa oyuncak dağıtıldı.

Bayram geleneği daha sonra Çankaya İlçesi’nde sürdü. Türközü Mahallesi’ndeki Aşıkpaşa Parkı ve Cebeci  Mahallesi’ndeki 50. Yıl Parkı’nda çocuklar ile çocukları torunları için oyuncak alan anne, baba, dede ve nineler dağıtım alanından aldıkları top ve oyuncaklarla sevinçle ayrıldılar.   

Oyuncak dağıtımı akşam saatlerinde Mamak Eski Pazar yerinde devam etti. , Boğaziçi Mahallesi Pazar Yeri, Yeşil Bayır Mahallesi Pazar Yeri ve Kıbrıs Köyü Eski Pazar yeri karşısında kurulan noktalarda toplanan çocuklara hediyelerini dağıtan Büyükşehir Belediye ekipleri, Başkentli çocuklara ikinci bir bayram yaşattı.  

Günün sürprizini ise Mavi Göl’de aileleriyle birlikte piknik yapan çocuklar yaşadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile karşılaşan Başkentliler, sevinç gösterilerinde bulundular, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler.

Mavi Göl’de başta futbol ve basketbol topu olmak üzere barbi bebek, oyuncak araba, badminton seti yapışkanlı oyun diskinden oluşan değişik seçeneklerdeki oyuncaklardan tercih ettiklerini almak için sıraya giren çocuklara armağanlarını Başkan Gökçek verdi. Vatandaşlarla sohbet eden, bayramlarını kutlayan Başkan Gökçek, dağıttığı oyuncaklarla da çocuklara unutamayacakları bir bayram daha yaşattı.

Sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşların bayramlarını bir kez daha kutlayan Başkan Gökçek, “Değerli kardeşlerim, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Evleriniz şen olsun.  Bayram demek, çocukları sevindirmek demek. Bütün dargınlıklar gitsin, yerine barış gelsin.  Allaha hamd olsun biz burada keyifle bayramlar kutluyoruz. Çocuklarımızı sevindiriyoruz. Ama dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar eziyet çekiyor. Myanmar’da, Irak’ta, Suriye’de ve Afrika’da Müslüman çocuklar öldürülüyor. İnşallah bu son olur, onlar da bizim gibi bayram sevincini yaşarlar.”

Konuşmasının ardından Başkan Gökçek, top ve oyuncak sırasına giren çocuklarla ve büyüklerle hem teker teker bayramlaştı hem de hediyelerini ve şekerlerini kendi elleriyle ikram etti.

Çocuklarda çok sevdikleri Başkan Melih Gökçek’i görmenin ve bayram hediyelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.  

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