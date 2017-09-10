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Başkan Gökçek'ten Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü’nün ulaşım yolu hakkında açıklama

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Başkan Gökçek'ten Bilkent Şehir Hastanesi Kampüsü’nün ulaşım yolu hakkında açıklama
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ Rektörlüğü ile yapılan protokol gereği açılacak 4,5 kilometrelik yolu bir gecede açarak, Büyükşehir Belediyesi olarak bir rekora daha imza attıklarını bildirdi.

Başkan Gökçek, Tweetter hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara'ya yapılan bu büyük hizmet nedeniyle anlayış gösteren ODTÜ camiasına, Ankara'lılar adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin ODTÜ Rektörlüğü ile anlaşma yapıp çalışmalara başlamasıyla birlikte bazı çevrelerin yine tepki göstermeye başladığını kaydeden Başkan Gökçek, “Bazı arkadaşlar ‘ağaç katliamı, yeşil düşmanı’ diye tepki gösteriyorlar. Ben Belediye Başkanı olduğumda kişi başı yeşil alan 2.08 m2 idi. Ankara 2 kat büyüdü. Ama şu an kişi başı yeşil alan 19.8 m2. Nüfus sabit kalsaydı kişi başı 39.6 m2 olacaktı. Bu bir Türkiye rekorudur. Bizi yeşil düşmanı ilân edenlerin alnını karışlamak hakkımızdır diye düşünüyorum” tweetlerini paylaştı.

Başkan Gökçek’in takipçileriyle paylaştığı tweetler şöyle:

“ODTÜ Rektörlüğü ile yapılan protokol gereği açılacak 4,5 km'lik yolu bir gecede açarak Büyükşehir Belediyesi bir rekora daha imza attı..”

“Ankara'ya yapılan bu büyük hizmet nedeniyle anlayış gösteren ODTÜ camiasına Ankara'lılar adına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz..”

“Bazı arkadaşlar ağaç katliamı,yeşil düşmanı diye tepki gösteriyorlar. Ben Belediye Başkanı olduğumda kişi başı yeşil alan 2.08 m2 idi.”

“Ankara 2 kat büyüdü. Ama şu an kişi başı yeşil alan 19.8 m2.. Nüfus sabit kalsaydı kişi başı 39.6 m2 olacaktı. Bu bir Türkiye rekorudur..”

“Bir başka deyişle 71 yıl boyunca Ankara'ya dikilen ağaç kadar ağacı her yıl Melih Gökçek Ankara'ya ilave etmiş.”

“Bizi yeşil düşmanı ilân edenlerin alnını karışlamak hakkımızdır diye düşünüyorum.”

“Biz 1071 Malazgirt Bulvarı’nı yaparken "yeşili katlediyorsunuz" diye yaygara koparanlar, bulvar'daki̇ ağaçları diktiğimizde şok oldular.”

“Bu yol gereksiz diyenler, şimdi yolu en çok kullanan kişiler. Günde 105.000 aracın geçtiği Malazgirt Bulvarı’na gerek yok diyenler utandılar.”

“Bugün İncek'e doğru açılan yeni bulvar Konya yolunun alternatifi oluyor ve şehir hastaneleri trafiğini çözüyor...”

“Bu yolu en çok kullananlar gene ODTÜ'liler olacak... Ayrıca taşınan ağaçların en az iki katını ODTÜ’ne dikmeyi taahhüt ettik. Ayrıca yapılan protokol gereği ODTÜ'den alınan arazi kadar arazi ODTÜ'ne bitişik hazine arazilerinden ODTÜ'ne tahsis edilecek...”

“Yaygara koparanlar ODTÜ'ni temsil etmeyen gruplar.. Sağduyulu ODTÜ mensuplarına Ankara adına tekrar tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Başkan Gökçek, “Karşı çıkanlar o kadar iki yüzlüler ki, ağaç kesen CHP'li belediye olunca gıkları çıkmıyor " diyerek CHP'li Adana  Çukurova, Yalova, Çankaya, İzmir,  Aydın, Sarıyer,  Büyükçekmece belediyelerinin ağaç kesme görüntülerinin de fotoğrafını paylaştı.  Gökçek,  "Beyler Ankara Belediyesi, rant için tek bir ağaç kesmemiştir. AVM yapmak, bina yapmak için kesmemiştir. Yerine kat ve kat fazlasını dikmek şartıyla, yol yapmak için, yanı halk için ağaç kesmiş veya nakletmiştir. Lütfen demagoji yapmayalım" dedi.

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