Başkan Gökçek'ten uyarı; Beşiktaş-Olympique Lyon maçı için provokasyon duyumları alındı!

BAŞKAN GÖKÇEK, PERŞEMBE GÜNÜ OYNANACAK BEŞİKTAŞ-OLYMPİQUE LYON MAÇI İÇİN DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROVOKASYON İHTİMALİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yarın oynanacak Beşiktaş- Olympique Lyon maçında DHKP-C terör örgütü tarafından provokasyon duyumları alındığını belirterek, vatandaşları uyardı.

Başkan Gökçek, bir Twitter kullanıcısının, “CNN, BBC, Reuters araçları Taksim'de. Çünkü Perşembe akşamı Beşiktaş - Lyon maçı var. Maç öncesi/sırası/sonrası bir provokasyon bekliyorlar”mesajını kendi Twitter hesabından da paylaşarak , bu konuda vatandaşların, provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Gökçek, “Söylenenleri ben de duydum... DHKP-C terör örgütüdür. Provokasyona katılan ya teröristtir ya da yandaşı... Sağduyulu olalım” çağrısında bulundu.

Her türlü terör eylemi ve çatışma ihtimallerinin “sanaldevriye@egm.gov.tr, siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr, siber@egm.tr, siber.sas.saaldevriye@egm.gov.tr ve sibersuclar@ankara.pol.tr” mail adreslerine bildirilmesini isteyen Başkan Gökçek, “Sokakta kavga, provokatörlerin işi... Terörü destekleyenleri, milleti sokakta çatışmaya davet edenleri, bu adreslere bildirelim” mesajını paylaştı.