Başkan Kaplan karne alan öğrencileri, Halkbank-Bursaspor arasında oynanan voleybol müsabakasına gönderdi

Başkandan öğrencilere karne hediyesi Beypazarı'nda ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere karne hediyesi olarak Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan Halkbank-Bursaspor arasında oynanan voleybol müsabakasına gönderdi.

Başarılı öğrencileri ve sporu her zaman desteklediklerini belirten Başkan Kaplan "İnanıyorum ki Beypazarı'nda ilgilenilse her dönem yeni şampiyonlar çıkaracak kadar altyapımız var. Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını basketbol, voleybol, atletizm gibi alanların da çocuklarımızın gelişimi için önemli olduğunu anlatmak için ve çocuklarımıza sporu sevdirmek için bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.