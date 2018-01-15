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Başkan Kaplan, öğrencileri Halkbank-Fenerbahçe Voleybol Maçı'nı izlemeye gönderdi

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Başkan Kaplan, öğrencileri Halkbank-Fenerbahçe Voleybol Maçı'nı izlemeye gönderdi
Beypazarı’ndaki liselerde öğrenim gören ve okullarının voleybol takımlarında oynayan sporcu gençler Belediye Başkanımız Tuncer KAPLAN’ın hediyesi...

Beypazarı’ndaki liselerde öğrenim gören ve okullarının voleybol takımlarında oynayan sporcu gençler Belediye Başkanımız Tuncer KAPLAN’ın hediyesi ile hem keyifli bir gün geçirdiler hem de Halkbank-Fenerbahçe bayan voleybol takımları arasında oynanan Vestel Venüs Süper Ligi maçını canlı olarak izleme keyfini yaşadılar.

Müsabaka sonucunda Ankara ekibi Halkbank, maçın başından sonuna kadar manşet problemi yaşayan Fenerbahçe’yi 3-1 yendi. Uğraştıkları spor dalının en üst seviyede oynandığı maçı izleyen gençler hem eğlendi hem öğrendi. Öğrenciler; “Başkanımıza bize yaptığı bu sürprizden dolayı teşekkür ediyoruz ve her hafta böyle etkinliklerin olmasını istiyoruz.” dediler.

Belediye Başkanımız Tuncer KAPLAN; “Geçen hafta ilkokul-ortaokul yaş grubundaki öğrencilerimizi buz patenine götürmüştük. Bu hafta da lise öğrencilerimizi çok keyifli bir mücadeleye sahne olan Halkbank-Fenerbahçe maçına götürdük. Öğrenciler bizim geleceğimiz, sınavlarına çalışırken böyle etkinliklere katılarak rahatlamalarını sağladığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar da bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

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