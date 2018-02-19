Başkan Kaplan öğrencileri Halkbank-Galatasaray Voleybol Maçı'nı izlemeye gönderdi

Halkbank-Galatasaray voleybol maçı nı heyecanla izleyen gençler, ‘’Bu güzel etkinlik için Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan’a teşekkür ediyoruz ve bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz.” dediler.

Halkbank-Galatasaray voleybol maçı nı heyecanla izleyen gençler, ‘’Bu güzel etkinlik için Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan’a teşekkür ediyoruz ve bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz.” dediler.

Başkan Kaplan, ‘’Öğrenciler bizim geleceğimiz, çocuklarımızın motivasyonlarını artırmak adına bu tür sosyal etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Gençlerimize sporu sevdirmek ve sporun hayatın bir parçası olduğunu kavramaları adına etkinliklerimize devam edeceğiz’’ dedi.