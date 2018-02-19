  • BIST 115.666
  • Altın 162,829
  • Dolar 3,7592
  • Euro 4,6528
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C

Başkan Kaplan öğrencileri Halkbank-Galatasaray Voleybol Maçı'nı izlemeye gönderdi

»
Başkan Kaplan öğrencileri Halkbank-Galatasaray Voleybol Maçı'nı izlemeye gönderdi
İlçemizde öğrenim gören öğrenciler Belediye Başkanımız Tuncer KAPLAN’ın hediyesi ile keyifli bir gün geçirdiler.

Halkbank-Galatasaray voleybol maçını heyecanla izleyen gençler, ‘’Bu güzel etkinlik için Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan’a teşekkür ediyoruz ve bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz.” dediler.

Başkan Kaplan, ‘’Öğrenciler bizim geleceğimiz, çocuklarımızın motivasyonlarını artırmak adına bu tür sosyal etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Gençlerimize sporu sevdirmek ve sporun hayatın bir parçası olduğunu kavramaları adına etkinliklerimize devam edeceğiz’’ dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Beypazarı Belediyesi 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’na katıldı11 Aralık 2017 Pazartesi 16:29
  • Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait olan Hayri Özalp Konağı yeniden hayat buldu01 Aralık 2017 Cuma 18:11
  • Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından ‘’Kutsal Emanetler Sergisi’’ açıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:09
  • Beypazarı sokakları kış çiçekleriyle süsleniyor28 Kasım 2017 Salı 20:21
  • Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ‘’24 Kasım Öğretmenler Günü’’ sebebiyle öğretmenleri ziyaret etti24 Kasım 2017 Cuma 12:50
  • Belediye Başkanı Tuncer Kaplan yol ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi20 Kasım 2017 Pazartesi 14:12
  • Beypazarı Belediyesi kültür gezileri kapsamında ilk kafile bugün yola çıktı10 Kasım 2017 Cuma 11:24
  • Beypazarı Belediye Başkanlığı yaptığı çalışmalarla daha yeşil bir Beypazarı için önemli adımlar atıyor07 Kasım 2017 Salı 10:51
  • Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü vatandaşların yanında06 Kasım 2017 Pazartesi 12:17
  • Türkiye’nin çeşitli noktalarından Beypazarı’na akın eden Off-Road tutkunları Karagöl’de buluştu01 Kasım 2017 Çarşamba 15:16
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim