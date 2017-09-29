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Başkan Lokman Ertürk, hastanede tedavi gören vatandaşları yalnız bırakmadı

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Başkan Lokman Ertürk, hastanede tedavi gören vatandaşları yalnız bırakmadı
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana, hasta ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Ertürk, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Ertürk, hasta vatandaşlara ve hasta yakınlarına sürekli olarak yanlarında olduklarını ve herhangi bir şeye ihtiyaçları olması durumunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.  

Ziyaret memnun etti 

Hasta ve hasta yakınları, ziyareti ve yakın ilgisinden dolayı çok memnun olduklarını ifade ettikleri Ertürk’e teşekkür etti. Ertürk ayrıca, hastane personeliyle de yakından ilgilenerek görevlerinde başarılar diledi.  

13 yıldır aralıksız sürdürüyor 

Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından bu yana, hasta ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Ertürk, “Hastalarımıza moral vermek, onlara acil şifa dileklerimizi iletmek için bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Ziyaretlerde hal hatırlarını, bir şeye ihtiyacı olup olmadıklarını soruyoruz. Bir nebze de olsa onları mutlu edebiliyorsak ve onların dualarını alabiliyorsak, bizler de çok mutlu oluyoruz. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

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