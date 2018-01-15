  • BIST 115.048
  • Altın 161,896
  • Dolar 3,7551
  • Euro 4,5927
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C

Başkan Mustafa Ak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Keçiören’de yaşayan görme engellilere çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu

»
Başkan Mustafa Ak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Keçiören’de yaşayan görme engellilere çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu
Engelli dostu bir belediye olduklarının altını her fırsatta çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Keçiören’de yaşayan görme engellilere çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu.

Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için birçok çalışmayı hayata geçiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a ziyaretlerde AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek de eşlik etti. Osmangazi Mahallesinde yaşayan Fevzi (36) – Nazan Gökdoğan (32) çiftinin 13 yaşındaki doğuştan görme engelli oğlu Ubeydullah Başkan Ak’la tanıştığı için çok mutlu olduğunu ve uzun süredir tanışmayı istediğini ifade etti. Ubeydullah’ın Okullararası Kur’an Okuma Yarışmasında 3.’lük, Ankara engelliler arası şarkı yarışmasında da 1.’lik derecelerinin olduğunu öğrenen Ak, “Hadi bir türkü söyle de sesini duyalım” dedi. Ak’ın isteğini geri çevirmeyen Ubeydullah “Divane Aşık Gibi” türküsüyle dinleyenleri adeta mest etti. Türkiye’nin ilk ve tek görme engelli imam hatip ortaokuluna gittiğini söyleyen 7. sınıf öğrencisi Ubeydullah, “Biz görme engelliler de cep telefonu kullanabiliyoruz.” diyerek Başkan Mustafa Ak’ın cep telefonunu görme engellilerin kullanacağı şekle getirdi. Satranç oynamayı seven gence satranç takımı da hediye eden Ak, “Başarılarının devamını diliyorum. Azmin ve yeteneğinle çok daha güzel başarılara imza atacaksın, biz de seninle gurur duyacağız. Ne zaman ihtiyacın olursa bana ulaşabilirsin.” dedi.

ENGELLİ DOSTU BAŞKAN

Ak’ın bir diğer ziyareti ise İncirli Mahallesinde ailesiyle yaşayan Yozgatlı Savaş Dalkıran (33) oldu. Fidan(59)- Muharrem(63) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Savaş Dalkıran, 2009’da diyabete bağlı görme kaybı yaşadığını ifade ederek, “Şu an çalışamıyorum ama önceden doğalgaz ustasıydım. Belediyenin Engelli Danışma Merkezine üyeyim. Başkanım sürpriz yaptı, çok merhametli, çok sıcak ve çok samimi bir insan… İhtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyleyerek telefon numarasını verdi, çok mutlu oldum.” dedi.

Başkan Mustafa Ak’ın son durağı ise Mustafa (45) – Nevriye (41) Geçer çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve 7 yaşından sonra görme kaybı yaşayan Lise 2 öğrencisi Gencer Geçer (17) oldu. Osmangazi Mahallesinde oturan Samsunlu aile Başkan Ak’ın ziyareti karşısında çok mutlu olduklarını belirtti.  Başkan Mustafa Ak zorlukların birlikte aşılacağını belirterek, "Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Birbirimize yardımcı olmalıyız, duyarlı olmalıyız. İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirdikçe herkesin yüzü daha çok gülecektir. Kardeşlerimizin bu özel haftada yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Güzel sohbetler ettik.” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gümüşdere Ihlamur Vadisinde bisiklet sürme keyfi05 Ocak 2018 Cuma 10:10
  • Keçiören Belediyesi tarafından şelale üzerine inşa edilen cam seyir terası, şehrin görsel zenginliğine yeni bir soluk getirdi03 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
  • Keçiören Belediyesi ekipleri sokak sokak tarama yaparak yolları ve kaldırımları yeniliyor02 Ocak 2018 Salı 09:52
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, son 6 ay içerisinde emekli olan 6 belediye personeline teşekkür plaketi verdi30 Aralık 2017 Cumartesi 13:02
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Cuma Programını vatandaşlara ayırdı30 Aralık 2017 Cumartesi 12:51
  • Bağlum'un ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyan Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi, gençlerin yeni adresi oldu28 Aralık 2017 Perşembe 10:05
  • Peşaver'deki Ordu Devlet Okulu'nda şehit olan öğrenciler ve öğretmenler unutulmadı27 Aralık 2017 Çarşamba 11:05
  • Keçiören Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını kısa sürede 2.2 metrekareden 6,82 metrekareye çıkardı26 Aralık 2017 Salı 11:15
  • Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yeni yıl için denetimlerini aralıksız sürdürüyor19 Aralık 2017 Salı 11:22
  • Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası heyeti, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti14 Aralık 2017 Perşembe 09:50
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim