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Başkan Selçuk Çetin sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ediyor

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Başkan Selçuk Çetin sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ediyor
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in her yıl geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerine bu yıl da devam edip, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklara bisiklet hediye ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ziyaret ediyor. Uygulamadan memnun kalan ilçe sakinleri ise “Her zaman yanımızda olan bir Başkanımız var, çok şanslıyız, Allah kendisinden razı olsun” sözleriyle duygularını dile getirdi. İlçede 2017 yılında sünnet olan 250’nin üzerindeki çocuğu evlerinde tek tek ziyaret eden Çetin, Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye edip çocukları sevindiriyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Selçuk Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek yüzleri güldürmeye devam ediyor. Program dahilinde sünnet ziyaretleriyle 250’nin üzerindeki evi tek tek ziyaret edecek olan Selçuk Çetin, apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunuyor.

Büyükşehir tarafından sünnet edilen bütün çocuklar ziyaret edilecek

Tebessüm Çarşısı aracılılığıyla aynı zamanda mobilya, beyaz eşya, tekerlekli sandalye, gıda, kıyafet ihtiyacı olanların tespiti yapılarak kendilerine bunlar sağlanıyor. Sünnet ziyaretlerini değerlendiren Çetin, yıllardır bu uygulamayı devam ettirdiklerini ve hemşerilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini belirterek şunları söyledi: “Sünnet olan bütün çocuklarımızın kayıtlarını Büyükşehir Belediyemizden alıyoruz, hepsini kaydı var. Bazen ziyaretlerimiz gecikebiliyor, bu unuttuğumuz anlamına gelmesin. Programlar dahilinde hepsini ziyaret edeceğiz. Hemşerilerimin kapısını çaldığımızda bizleri bağırlarına basıyorlar. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi de çoluk çocuk, genç ihtiyar demeden herkesi tebessüm ettirmek bizim için en güzel hizmettir.”

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