Başkan Selçuk Çetin ve Servet Türkayık öğrencileri sevindirdi

AK Parti Pursaklar Gençlik Kolları tarafından hazırlanan çok sayıda atkı ve şapka Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve İlçe Başkanı Servet Türkayık tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Pursaklar’ın kırsal mahallelerinde bulunan okullara AK Parti Pursaklar İlçe Teşkilatı tarafından çok sayıda atkı ve şapka hediye edildi. Pilot olarak seçilen Gümüşoluk İlkokulu’ndaki dağıtıma Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı ve AK Parti Pursaklar Gençlik Kolları Başkanı Necati Güner de katıldı. Soğuk kış mevsiminde öğrencilere uzanan sıcak bir el yüzleri güldürdü.