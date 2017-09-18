Başkan Taşdelen; 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk gününde çocukların heyecanına ortağına ortak oldu

Alper Taşdelen: “Hayatta çocuklarımızdan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımıza ve okullarımıza ne kadar yatırım yaparsak o kadar azdır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını ve sizlere aydınlık bir gelecek diliyorum”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi nin ilk gününde, Göktürk İlkokulu, Münevver Öztürk Ortaokulu ve Ümitköy Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Göktürk İlkokulu nda konuşma yapan Alper Taşdelen, bugün kendisinin de bir veli olarak kızını okula götürdüğünü aynı heyecanı kızıyla birlikte yaşadığını belirterek, “ O da sizler gibi çok heyecanlıydı. Ben de heyecanlıydım ve onun heyecanını paylaşmak çok önemliydi. Tıpkı sizin anne-babalarınız gibi” dedi.

ÇANKAYALI NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ

Öğrenci lere ve velilere seslenen Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi olarak 216 devlet okulu bulunan Çankaya’da son üç yılda 180 okulda tadilat ve tamirat, okul bahçesi düzenlemesi ve asfaltlama çalışması yaparak okul ların fiziki şartlarını iyileştirdiklerini söyledi. Çocukların iyi bir ortamda eğitim almasının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Taşdelen, “Okulların Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda olduğu halde biz ‘bu onların görevidir biz karışmayalım’ demedik. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda Çankayalı nereyi kullanıyor ise belediye orada olmak zorundadır. Bu nedenle bizim açımızdan çok büyük bir bütçe ayırarak üç yılda 180 okul un tadilatını tamiratını gerçekleştirdik. Çünkü hayatta çocuklarımızdan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok. Benim de 8 yaşında bir oğlum, 5 yaşında bir kızım var. Çocuklarımıza ve okullarımıza ne kadar yatırım yaparsak o kadar azdır” diye konuştu.

REHBERİNİZ BİLİM VE AKIL OLSUN

Çocuklara aklın ve bilimin yolundan ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Alper Taşdelen, “Sevgili çocuklar sizler bu güzel okul da yetişeceksiniz, okuyacaksınız ve ülkenize faydalı olacaksınız. Ben Belediye Başkanı olarak değil bir ağabeyiniz olarak sizden bir ricam var. Hayatta kandırılmak istemiyorsanız, aldanmak, aldatılmak istemiyorsanız her zaman rehberiniz bilim ve akıl olsun. Ve önderiniz yani takip edeceğiniz kişi de Mustafa Kemal Atatürk olsun. Çünkü O’nun gösterdiği yol bilimin yolu, aklın yolu. Mustafa Kemal Atatürk’ü takip ederseniz hayatta hiç aldanmazsınız, ülkenizi çok seversiniz. Cumhuriyetinizi, bayrağınızı çok seversiniz. Onun için her zaman Mustafa Kemal’in yolundan gidin” dedi.

BAŞÖĞRETMEN’İN YOLUNDAN GİDİYORUZ

Atatürk’ün, yeni neslin yetiştirilmesini öğretmenlere emanet ettiğini vurgulayan Başkan Alper Taşdelen, bunun öğretmenlere önemli bir görev yüklediğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Çocukların Atatürk’ün yolundan gitmesi için sizlerin rehberliğine ihtiyacı var. Çünkü ülkemizin kurucusu, Başkomutanı, Cumhurbaşkanı, büyük kahraman Atatürk, tüm bu sıfatlarının yanına bir de Başöğretmen’i eklemiş. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu, eğitime ne kadar büyük önem verdiğini gösterir. O nedenle sizlere büyük görev düşüyor. Çankaya, belediyecilik tarihinin en büyük yatırım döneminden geçiyor. Biz de Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesi olarak belediyecilik hizmetlerinde O’na layık olmak için çalışıyoruz. Yani sizler nasıl O’nun yolundan gidecekseniz biler de O’nun yolundan ayrılmıyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizi seviyoruz, çünkü demokrasimizi seviyoruz, çünkü siz çocuklarımızı seviyoruz. Çocuklara 23 Nisan’ı bayram olarak hediye eden tek lider Atatürk. Bu güzel günde sizleri Atatürk’ün aydınlığıyla selamlıyorum. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını ve sizlere aydınlık bir gelecek diliyorum”.