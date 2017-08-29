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Başkan Taşdelen: 30 Ağustos Zafer Bayramının 95. yıldönümü kutlu olsun

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Başkan Taşdelen: 30 Ağustos Zafer Bayramının 95. yıldönümü kutlu olsun
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde işgalci güçlere karşı 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlatılan..

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde işgalci güçlere karşı 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesinin, 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz ve sonrasında 30 Ağustos’taki “Büyük Zafer”le taçlandığını belirten Başkan Taşdelen, mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bizim yaşayacağımız özgür, mutlu ve bağımsız günler için önce Afyon Ovasına oradan İzmir'e bağımsızlık ateşini taşıdı. O ateş ki, Çin'den Küba'ya, Küba'dan Afganistan'a ve Cezayir'e bütün insanlığın umudu oldu. İşte 30 Ağustos sadece bizim için büyük bir onur ve bağımsızlık zaferi değil, insanlığın kutlu yürüyüşünün parçasıdır. 

Bakmayın siz meczupların Atatürk'e saldırdıklarına halkının ve insanlığın kalbinde yer edinenleri hiçbir güç silemez, zarar veremez. İnanıyorum, biliyorum ve görüyorum ki, Ata'mıza olan sevgi, saygı ve özlem her gün daha da büyüyor.

Atatürk'ün Çankaya'sının Belediye Başkanı olarak ona layık eserler üretiyoruz. Her kesimden yurttaşımız için eserler üretiyor, en kıymetli arsalarımızı halkımızın hizmetine sunuyoruz. Asla yılmadan, yorulmadan 30 Ağustos ruhuyla, kurtuluş ve kuruluş felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bütün ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Büyük Atatürk olmak üzere bu ülke için hayatını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize rahmet, minnet ve şükranlarımı sunuyorum”. 

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