Başkan Taşdelen, Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST)’nun Ankara Kampına katılan öğrencileri makamında ağırladı

“Geleceğini İnşa Et” temasıyla buluşan gençler, Çankaya Belediyesi’nin de desteğiyle Ankara’da Gelecek Okulu adı altında 5 gün boyunca toplantılar düzenleyecekler.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret eden gençler, çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Desteklerinden dolayı Taşdelen’e teşekkür eden gençler, plaket ve kamp için hazırlanan bir tişört armağan ettiler. Gençlerin gündeminde daha iyi bir gelecek arayışını tutmalarının ülkemizin gelişmesi açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Taşdelen, çalışmalarında başarılar diledi.

ODTÜ’nün yanısıra İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Süleyman Demirel, Boğaziçi, Ege üniversitelerinden 44 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek 5 günlük kampta Teknoloji Tarihi, Futurizm, Gelecekten Öğrenme, Ağ Toplumu ve Dijital Vatandaş, Dijital Dönüşüm, Kalkınma Odaklı Zihin Yapısı, Yeni Sanayi Divrimi ve Maker Kültürü, Sağlığın Geleceği, Siber Güvenlik gibi konular ele alınacak.