  • BIST 119.126
  • Altın 163,038
  • Dolar 3,7559
  • Euro 4,6370
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 6 °C

Başkan Taşdelen, Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST)’nun Ankara Kampına katılan öğrencileri makamında ağırladı

»
Başkan Taşdelen, Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu (BEST)’nun Ankara Kampına katılan öğrencileri makamında ağırladı
“Geleceğini İnşa Et” temasıyla buluşan gençler, Çankaya Belediyesi’nin de desteğiyle Ankara’da Gelecek Okulu adı altında 5 gün boyunca toplantılar düzenleyecekler.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’i makamında ziyaret eden gençler, çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Desteklerinden dolayı Taşdelen’e teşekkür eden gençler, plaket ve kamp için hazırlanan bir tişört armağan ettiler. Gençlerin gündeminde daha iyi bir gelecek arayışını tutmalarının ülkemizin gelişmesi açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Taşdelen, çalışmalarında başarılar diledi.

ODTÜ’nün yanısıra İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Süleyman Demirel, Boğaziçi, Ege üniversitelerinden 44 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek 5 günlük kampta Teknoloji Tarihi, Futurizm, Gelecekten Öğrenme, Ağ Toplumu ve Dijital Vatandaş, Dijital Dönüşüm, Kalkınma Odaklı Zihin Yapısı, Yeni Sanayi Divrimi ve Maker Kültürü, Sağlığın Geleceği, Siber Güvenlik gibi konular ele alınacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi, 2017 yılı boyunca ilçe genelinde dört bir koldan temizlik yaptı15 Ocak 2018 Pazartesi 11:14
  • Çankaya Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği asfalt, kaldırım, merdivenli yol, kurum tadilatları gibi çalışmalarla 2017 yılında da hedefini aştı12 Ocak 2018 Cuma 11:39
  • Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sakinlerinin huzuru, sağlığı ve refahı için gece gündüz çalışıyor11 Ocak 2018 Perşembe 10:21
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül’ü makamında ağırladı10 Ocak 2018 Çarşamba 12:13
  • Çankaya Belediyesi, 2014 yılından 2017'ye kadar 54 yeni parkı Çankayalılara kazandırdı08 Ocak 2018 Pazartesi 10:48
  • Çankaya Belediyesi hayvan sahiplerinin kullanımı için “Evcil Hayvan Atık Projesi”ni parklarında hayata geçirdi07 Ocak 2018 Pazar 11:50
  • Bademlidere Çankaya Evi’nde tencere ve tavalar saate dönüşüyor03 Ocak 2018 Çarşamba 11:54
  • Mülkiyeli Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in öncüsü olduğu Mülkiye Kültür Merkezi yeniden yükselecek02 Ocak 2018 Salı 11:29
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutlayan yeni yıl mesajı yayımladı30 Aralık 2017 Cumartesi 12:45
  • Çankaya'nın yüz güldüren ekibi30 Aralık 2017 Cumartesi 12:18
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim