Başkan Taşdelen, Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması konusunu Başkan Tuna ile görüştü

Görüşme sonrası açıklama yapan Başkan Alper Taşdelen, sürecin olumlu bir biçimde devam ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“ Ankara ’nın kent merkezi niteliği taşıyan bölgelerini çöküntü alanı olmaktan çıkarıp cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. AVM’lere sıkıştırılan kentlerin tarihini, coğrafyasını kenti kent yapan özelliklerini o kentte ikamet eden insanlar yaşayamıyor. Kent sokakları, caddeleri ile yaşar. Sokaklara ve caddelere yaşamı tekrardan döndürmek, tekrardan hayatı bu alanlarda canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz.