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Başkan Taşdelen, Çankaya Belediyesinin kreşlerinden mezun olan 300 çocukla Anıtkabir'e giderek Ata’nın huzuruna çıktı

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Başkan Taşdelen, Çankaya Belediyesinin kreşlerinden mezun olan 300 çocukla Anıtkabir'e giderek Ata’nın huzuruna çıktı
​Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Büyük Atatürk, çocuklarımız senin izinde, aydınlık düşüncelerle geleceğe kararlılıkla yürüyecektir"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesinin kreşlerinden mezun olan 300 çocukla Anıtkabir'e giderek Ata’nın huzuruna çıktı. Başkan Taşdelen, Anıtkabir Özel Defterine "Büyük Atatürk, çocuklarımız senin izinde, aydınlık düşüncelerle geleceğe kararlılıkla yürüyecektir" ifadelerini yazdı.   

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu dönem kreş ve gündüz bakımevlerinden mezun olan 6 yaş grubu 300 çocukla Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıktı.

Anıtkabir Tören Alanında kreşlerden mezun olan çocuklarla buluşan Taşdelen, çocuklarla birlikte Atatürk’ün mozolesine çıkarak çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundu, daha sonra da Misak-ı Milli Kulesine geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Taşdelen,  Anıtkabir Özel Defterini imzaladıktan sonra, yazdıklarını okudu. Taşdelen, deftere şunları kaydetti:

“Büyük Atatürk, kurduğun Cumhuriyetin, yaptığın devrimlerin ve insanlığa bıraktığın büyük mirasın takipçisi olarak senin izinde yetiştirdiğimiz çocuklarımızla huzurundayız. Yaptığımız her işte sana layık olmanın çabası içindeyiz. Senin yurttaşlık anlayışınla hareket ediyor, hiç kimseyi ayırmadan herkese eşit hizmet götürüyoruz. Çankaya’nın her mahallesinde bir eser inşa ediyoruz. Senin ‘Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak’ sözünü kendimize rehber edindik ve gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Büyük Atatürk, biz en çok çocukların belediyesiyiz diyerek senin izinde çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Ülkemizdeki en kapsamlı ve en kaliteli kreş hizmetini veriyoruz. Çocuklarımızı bilimle sanatla ve felsefeyle büyütüyoruz. Çocuklarımız senin izinde, aydınlık düşüncelerle geleceğe kararlılıkla yürüyecektir. Bir kez daha yolundan ayrılmayacağımızı ifade ediyor, en derin saygı, şükran ve bağlılıklarımızı sunuyorum.”

 

KREŞLERDEN MUHTEŞEM SERGİ

Çankaya Belediyesinin marka hizmetlerinden olan kreşlerden mezun olan minikler ilköğretim yaşamına peş peşe düzenlenen etkinliklerle uğurlandı. Yıl sonu gösterileri ve mezuniyet törenlerinin ardından çocuklar, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde de eğitimleri süresince yaptıkları el sanatları ve resimlerinden oluşan bir mezuniyet sergisi açtı.

Minikler, aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e  büyük ilgi gösterdiler. Başkan Taşdelen kendisiyle  fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle  yarışan miniklerin hiçbir talebini geri çevirmeyerek hepsine tek tek sarıldı ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

KALİTELİ VE YAYGIN HİZMET

Törende bir konuşma yapan Taşdelen, ilk mezuniyetlerini yaşayan minikleri ve ailelerini kutlayarak "Çankaya Belediyesi olarak kamu kurumları içerisinde en yaygın ve en kaliteli kreş hizmeti veriyoruz. Büyük bir beğeni ve takdir toplayan bu hizmetimiz kendi alanında şimdiden bir marka haline gelmiş durumda. İnanıyorum ki, kreşlerimizde ilk eğitimlerini alan bu güzel çocukların hepsi iyi yetişmiş Cumhuriyet bireyleri olacak ve siz veliler çocuklarınızın üniversiteden mezun olduğu günleri de gururla yaşayacaksınız" diye konuştu. Taşdelen, Türkiye’nin en yaygın kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veren belediyesi olduklarını belirtti. Bu yıl kreşlerdeki çocuk kapasitesinin bin 500’e ulaştığını, önümüzdeki eğitim sezonunda açılışı yapılacak 3 yeni kreşle bu sayının 2 bine ulaşacağına dikkati çeken Taşdelen, mezun olan çocukların bu anlamlı gününü paylaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. 

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