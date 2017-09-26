  • BIST 102.910
  • Altın 148,256
  • Dolar 3,5285
  • Euro 4,1721
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 23 °C

Başkan Taşdelen; Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin yeni yönetime seçildi

»
Başkan Taşdelen; Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin yeni yönetime seçildi
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2011’den beri faaliyette olan ve 139 üye belediyesi bulunan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) yeni yönetimini belirlemek üzere iki yılda bir toplanan Olağan Genel Kurul’da, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni yönetime seçildi. 2011 yılında 12 sosyal demokrat belediye tarafından oluşturulan bugün 139 üyesi bulunan SODEM’in Yönetim Kurulu Başkanlığına ise 95 üyenin oyuyla Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer seçildi. 

FARKLI BİR KENT ANLAYIŞI MÜMKÜN

Sosyal demokrat belediyelerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bir arada olmalarının ve paylaşımda bulunarak deneyimlerini aktarmalarının, yönetiminde bulundukları bölge halkı için önemli olduğuna dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “SODEM’in yeni yönetimine seçilmekten kıvanç duydum. Sosyal demokrat belediyeciliği geliştirmek, en güzel örneklerini tüm üyelerimizle paylaşmak benim için çok önemli. İlçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizin örnek olmasını ve diğer belediyelerimizin projelerini örnek almayı önemsiyorum. Yeni yönetimle birlikte belediyeciliğin, sosyal demokrat belediyelerin işi olduğunu göstermeye devam edeceğiz. Çünkü biz Çankaya’da bunu yapıyoruz. Halkımızın ihtiyacı olanı halkımızın hizmetine sunuyoruz.Ülkemiz kentlerinin tarihinin en büyük tahribatının yaşadığı bir süreçte, farklı bir kent anlayışının mümkün olduğunu ancak sosyal demokrat belediyeler ortaya koyabilir. Bizler Atatürk’ün kurucu kent anlayışı ile sosyal demokrasinin tarihsel kent yönetim anlayışını birleştirerek ülkemiz kentlerini dünyanın sayılı kentleri arasına sokmaya kararlıyız. İnanıyorum ki 2019’da 1989’daki gibi bir büyük atılım dönemi olacak” diye konuştu.   

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın başkan yardımcılığına getirildiği SODEM’de, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,  Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

SODEM Denetim Kurumu üyeliğine ise; Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan seçildi.

Taşdelen: Ülkemiz kentlerinin tarihinin en büyük tahribatının yaşadığı bir süreçte, farklı bir kent anlayışının mümkün olduğunu ancak sosyal demokrat belediyeler ortaya koyabilir. Bizler Atatürk’ün kurucu kent anlayışı ile sosyal demokrasinin tarihsel kent yönetim anlayışını birleştirerek ülkemiz kentlerini dünyanın sayılı kentleri arasına sokmaya kararlıyız. İnanıyorum ki 2019’da 1989’daki gibi bir büyük atılım dönemi olacak. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi asfalt çalışmalarında bu yıl hedeflediği rakama ulaşmak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor21 Eylül 2017 Perşembe 11:37
  • Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine yoğun ilgi gösteriliyor19 Eylül 2017 Salı 11:21
  • Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü futbol takımı ligin ilk yarısını lider kapatmayı başardı19 Eylül 2017 Salı 11:12
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker “İsmet İnönü Parkı”nı gezdi18 Eylül 2017 Pazartesi 12:55
  • Başkan Taşdelen; 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk gününde çocukların heyecanına ortağına ortak oldu18 Eylül 2017 Pazartesi 12:48
  • Çankaya Belediyesi Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri Yarışması'dan iki ödül aldı16 Eylül 2017 Cumartesi 12:27
  • Çankaya Belediyesi, yenilediği Cebeci Pazaryeri’ni Başkentlinin hizmetine açtı15 Eylül 2017 Cuma 11:04
  • Çankaya’nın 23 farklı semtinde yer alan Çankaya Evleri’ne yeni kayıt dönemi başladı12 Eylül 2017 Salı 11:29
  • Birlik Mahallesi’nde yapılan İsmet İnönü Parkı ve Parkın içinde yer alan Lozan Zafer Anıtı görkemli bir törenle açıldı11 Eylül 2017 Pazartesi 10:59
  • Çankaya Evleri’nde üretilen el emeği ürünler 5. Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali'nde10 Eylül 2017 Pazar 11:39
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim