Başkan Taşdelen; Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin yeni yönetime seçildi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2011’den beri faaliyette olan ve 139 üye belediyesi bulunan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği ’nin (SODEM) yeni yönetimini belirlemek üzere iki yılda bir toplanan Olağan Genel Kurul’da, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen , yeni yönetime seçildi. 2011 yılında 12 sosyal demokrat belediye tarafından oluşturulan bugün 139 üyesi bulunan SODEM’in Yönetim Kurulu Başkanlığına ise 95 üyenin oyuyla Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer seçildi.

FARKLI BİR KENT ANLAYIŞI MÜMKÜN

Sosyal demokrat belediyelerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bir arada olmalarının ve paylaşımda bulunarak deneyimlerini aktarmalarının, yönetiminde bulundukları bölge halkı için önemli olduğuna dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “SODEM’in yeni yönetimine seçilmekten kıvanç duydum. Sosyal demokrat belediyeciliği geliştirmek, en güzel örneklerini tüm üyelerimizle paylaşmak benim için çok önemli. İlçemizde hayata geçirdiğimiz projelerimizin örnek olmasını ve diğer belediyelerimizin projelerini örnek almayı önemsiyorum. Yeni yönetimle birlikte belediyeciliğin, sosyal demokrat belediyelerin işi olduğunu göstermeye devam edeceğiz. Çünkü biz Çankaya’da bunu yapıyoruz. Halkımızın ihtiyacı olanı halkımızın hizmetine sunuyoruz.Ülkemiz kentlerinin tarihinin en büyük tahribatının yaşadığı bir süreçte, farklı bir kent anlayışının mümkün olduğunu ancak sosyal demokrat belediyeler ortaya koyabilir. Bizler Atatürk’ün kurucu kent anlayışı ile sosyal demokrasinin tarihsel kent yönetim anlayışını birleştirerek ülkemiz kentlerini dünyanın sayılı kentleri arasına sokmaya kararlıyız. İnanıyorum ki 2019’da 1989’daki gibi bir büyük atılım dönemi olacak” diye konuştu.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın başkan yardımcılığına getirildiği SODEM’de, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise yönetim kurulu üyesi olarak seçildi.

SODEM Denetim Kurumu üyeliğine ise; Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan seçildi.

Taşdelen: Ülkemiz kentlerinin tarihinin en büyük tahribatının yaşadığı bir süreçte, farklı bir kent anlayışının mümkün olduğunu ancak sosyal demokrat belediyeler ortaya koyabilir. Bizler Atatürk’ün kurucu kent anlayışı ile sosyal demokrasinin tarihsel kent yönetim anlayışını birleştirerek ülkemiz kentlerini dünyanın sayılı kentleri arasına sokmaya kararlıyız. İnanıyorum ki 2019’da 1989’daki gibi bir büyük atılım dönemi olacak.