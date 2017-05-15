Başkan Tirkaki'den Doğantepe Yaşlılar evi ile Gicik Huzurevi’nde kalan annelerle bir araya geldi anneler günü sürprizi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin eşi Saadet Tiryaki, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde Doğantepe Yaşlılar evi ile Gicik Huzurevi’nde kalan annelerle bir araya geldi.

Önce Altınköy meydanındaki etkinlikleri ilgi ile takip eden huzurevi sakinleri, ardından Saadet Tiryaki ile birlikte köy ürünlerinden oluşan sofranın başına geçti.

Misafirleri ile tek tek ilgilenen Saadet Tiryaki, “Bugün özellikle huzurevinde kalan annelerimizle bir araya gelmek istedik. Anneler günü nde biraz daha hüzünlü olan huzurevi sakinlerinin, güzel bir gün geçirmesini arzu ettik. Geçtiğimiz yıllarda hep biz onları ziyaret ediyorduk. Bu yıl değişiklik yapalım, onları dışarı çıkaralım, farklı bir atmosferde buluşalım diye düşündük. İyi ki de öyle yapmışız. Onların gözlerindeki mutluluk bizleri de çok mutlu etti.” diye konuştu.