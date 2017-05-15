  • BIST 95.428
  • Altın 141,117
  • Dolar 3,5541
  • Euro 3,8999
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 27 °C

Başkan Tirkaki'den Doğantepe Yaşlılar evi ile Gicik Huzurevi’nde kalan annelerle bir araya geldi anneler günü sürprizi

»
Başkan Tirkaki'den Doğantepe Yaşlılar evi ile Gicik Huzurevi’nde kalan annelerle bir araya geldi anneler günü sürprizi
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin eşi Saadet Tiryaki, Altınköy Açık Hava Müzesi’nde Doğantepe Yaşlılar evi ile Gicik Huzurevi’nde kalan annelerle bir araya geldi.

Önce Altınköy meydanındaki etkinlikleri ilgi ile takip eden huzurevi sakinleri, ardından Saadet Tiryaki ile birlikte köy ürünlerinden oluşan sofranın başına geçti.

Misafirleri ile tek tek ilgilenen Saadet Tiryaki, “Bugün özellikle huzurevinde kalan annelerimizle bir araya gelmek istedik. Anneler gününde biraz daha hüzünlü olan huzurevi sakinlerinin, güzel bir gün geçirmesini arzu ettik. Geçtiğimiz yıllarda hep biz onları ziyaret ediyorduk. Bu yıl değişiklik yapalım, onları dışarı çıkaralım, farklı bir atmosferde buluşalım diye düşündük. İyi ki de öyle yapmışız. Onların gözlerindeki mutluluk bizleri de çok mutlu etti.” diye konuştu.

Altınköy’ü çok beğendiklerini ifade eden huzurevi sakinleri ise, anneler gününde hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Misafirlerini çiçeklerle uğurlayan Saadet Tiryaki, hatıra fotoğrafı ile de bu günü ölümsüzleştirdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altındağ Belediyesi’nin Kutlu Doğum Haftasıkapsamında düzenlediği programda gönüllere nur yağdı27 Nisan 2017 Perşembe 09:33
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki Ak Parti ilçe teşkilatıyla bir araya geldi19 Nisan 2017 Çarşamba 11:43
  • Altındağlılar tercihini, daha güçlü ve yeni Türkiye’den yana kullandı18 Nisan 2017 Salı 11:32
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Çanakkale ve Bursa gezisine katılan öğrencileri yolcu etti17 Nisan 2017 Pazartesi 11:54
  • Altındağ’da yaşayan engelli bireyler ağaç dikerek, moral depoladılar07 Nisan 2017 Cuma 12:16
  • Mahalle ziyaretlerini sürdüren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu sefer Gülpınar Mahalle sakinleri ile bir araya geldi06 Nisan 2017 Perşembe 11:44
  • 10 yıldır okul ziyaretleri yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okul ziyaretlerini tüm hızıyla sürdürüyor05 Nisan 2017 Çarşamba 11:41
  • Türkiye çok büyük bir ülke. Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız29 Mart 2017 Çarşamba 11:59
  • Yeni Altındağ Belediyespor, Bölgesel Amatör Liginde Şampiyon Oldu27 Mart 2017 Pazartesi 11:19
  • Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, referanduma kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi22 Mart 2017 Çarşamba 11:44
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim