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Başkan Tiryaki 25 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ve 17 Gençlik Merkezi’nde ki gönüllü eğitmenlere teşekkür etti

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Başkan Tiryaki 25 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ve 17 Gençlik Merkezi’nde ki gönüllü eğitmenlere teşekkür etti
Altındağ Belediyesi’nin hizmete açtığı 25 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ve 17 Gençlik Merkezi’nde yıl boyunca eğitim ve seminer veren gönüllü eğitmenler, Başkan Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen teşekkür yemeğinde bir araya geldi.

40 kurum temsilcisinin yer aldığı program Altınköy Açık Hava Müzesi’nde gerçekleştirildi.

2016-2017 eğitim yılında Altındağ Belediyesi ile işbirliği yapan tüm kurum temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, eğitimcilere tek tek teşekkürlerini sunan Başkan Tiryaki, “Son 10 yılda Altındağ’da çok büyük mesafe kat ettik. Fiziki değişimin yanı sıra Altındağ’da zihniyet değişimini gerçekleştirmek için yıllardır büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadeledeki en büyük destekçilerimiz de sizlersiniz. İşbirliği yaptığımız tüm kurumlara ve bu kurumların temsilci ve hocalarına canı gönülden şükranlarımızı sunuyorum.  10 yıldan fazla oldu, sizlerle birlikte hem Altındağlı kadınlarımıza hem de gençlerimize, son birkaç yıldır da erkeklere farklı farklı yüzlerce konuda eğitim veriyoruz. Hepiniz bizimle birlikte büyük emek harcıyorsunuz ve bunu gönüllü yapıyorsunuz. Emek, karşılıksız kalmaz. Bu karşılık her zaman maddi değildir, bazen manevi tatmin her şeyin önündedir.” dedi.

“İyi ki varsınız. Allah gönlünüze göre versin. Sayınız artsın”

Yıl boyunca 40 kurumla işbirliği yapıldığını, 106 farklı konuda seminer düzenlendiğini ve binlerce kişinin bu eğitimlerden faydalandığını hatırlatan Başkan Tiryaki,  “Amacımız düşünen, okuyan ve sorgulayan bir nesil yetiştirmek.  Altındağ’da kültür merkezlerimiz aracılığı ile sürdürdüğümüz eğitim seferberliği meyvelerini vermeye başladı. Bir 10 yıl daha Altındağ’da bu çalışmalar disiplinli şekilde yürütülsün, yepyeni bir neslin yetiştiğini herkes görecek” dedi. Başkan Tiryaki, “İçten, samimi duygularımla belediyem ve tüm Altındağlılar adına şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Allah gönlünüze göre versin. Sayınız artsın” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Tiryaki,  tüm katılımcıları temsilen Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç,  Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Kontrol Şube Müdürü Doktor İskender Kög ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Elif GökçearslanÇifci’ye sertifikalarını takdim etti.

40 kurumla işbirliği yapıldı

2015-2016 eğitim yılında 106 farklı konuda seminer düzenlendi ve 30 bin kadın ve genç bu seminerlerden faydalandı. Yüzlerce gönüllü eğitimcinin emek verdiği seminerlerde sağlıktan, hukuka, çocuk gelişiminden, aile içi iletişime, kadın haklarından medeni kanuna, öfke kontrolünden hasta haklarına kadar birbirinden değişik konular ele alındı. Konusunda uzman eğitimciler tarafından verilen seminerler, her merkezde tekrarlandı.

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