Başkan Tiryaki, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve yönetim kurulu üyelerini Altınköy’de misafir etti

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sabah erken saatlerde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin ve yönetim kurulu üyelerini Altınköy’de misafir etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan vekili Savaş Kıratlı, Mali sekreter Mustafa Yoldaş ve yönetim kurulu üyesi Güray Soysal’ın yer aldığı heyet, sabah erken saatlerde Altınköy Açık Hava Müzesi ’ne geldi. Yağmurlu havaya rağmen Altınköy’de kısa bir gezinti yapan heyet, ardından da köy kahvesinde mola verdi.

Altınköy Açık Hava Müzesi’ni çok beğendiklerini ve müzenin, Türkiye için prestij bir proje olduğunu söyleyen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’yi tebrik etti.

Gazeteciler Cemiyeti üyelerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Tiryaki de, hem Altınköy hem de belediyenin diğer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.