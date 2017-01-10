Başkan Tiryaki ile bambaşka bir görünüm kazanan Altındağ’da 2016 yılı oldukça verimli geçti

İhtiyaçlara yönelik yatırımlar yapan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu yıl da değişimin mimarı oldu. Başkan Tiryaki, hizmet odaklı çalıştı ve Altındağ’ı bir kez daha zirveye taşıdı. İşte 2016 yılında Altındağ’ın yenilenen yüzü…

Rakamlar yalan söylemez

Altındağ Belediyesi’nin sunduğu imkânlar ve kolaylıklar sayesinde 2016 yılında 908 kişi tapu sahibi oldu. Böylece ilçede tapu alan kişi sayısı 13 bin 468’e yükseldi. Göreve geldiği günden itibarenkaçak yapı ile mücadele eden Başkan Tiryaki, 2016’dada yıkımlara devam etti. Altındağ’da geçen yıl 10 kilometre yeni yol açan Altındağ Belediyesi, toplam 362 kilometre yolu vatandaşın hizmetine sundu. Başkan Tiryaki, toplu konut projeleriyle ilçeye büyük değer katarken 2016 yılındaÇinçin 4. Etap Konutları yükselmeye başladı.

Eğitime büyük destek

Altındağ Belediyesi, ihtiyaçlara yönelik yatırımlarını 2016 yılında da sürdürdü. Altındağ’da mahalle camilerini dönemini başlatan Altındağ Belediyesi, önce Beşikkaya Mahallesi’nde Sabır Cami’ni, daha sonrada Gültepe Mahallesi’nde Çağrı Cami’ni açtı. Battalgazi, Çamlık, Gülpınar ve Feridun Çelik Mahallesi’ne inşa edilen 4 ibadethanebölgedeki önemli bir eksikliğigiderdi. Çocukların eğitimine de büyük önem veren Altındağ Belediyesi, Beşikkaya Mahallesi’ne açtığı Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi ile bu kapsamdaki çalışmalarını zirveye taşıdı.Ali Ersoy ve Gültepe Mahallesi’nde yapımı devam edenanaokulları ise hem aileler hem de minik Altındağlılar tarafından sevinçle karşılandı. Böylece anaokullarına kazandırılan anaokullarının sayısı 13 oldu.

Cumhurbaşkanı istedi, Altındağ Belediyesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen Altındağ Belediyesi’nin hizmetleri ülke dışına kadar uzandı. Altındağ Belediyesi, Bosna Hersek’in Visoko şehrine yaptığı kültür merkezinin açılışını 2016 yılında gerçekleştirdi.

Altındağ’da aile sağlığı merkezleri dönemi

Sorumluluğundaolmamasına rağmen ilçeye sağlık merkezleri yapan Başkan Tiryaki, sağlık hizmetlerini de vatandaşın ayağına getirdi. Ali Ersoy, Başpınar, Feridun Çelik ve Karapürçek Mahallesi’nde yapılan 4 aile sağlığı merkezi 2016 yılında açıldı. Beşikkaya, Battalgazi ve Ulubey Mahallesi’ndeki aile sağlık merkezleritamamlandı ve açılmak için gün sayıyor. Karapürçek Mahallesi’ndeki hizmet binası ve Ali Ersoy Mahallesi’ndeki zabıta karakolu ise 2016’daki diğer yatırımlar olarak dikkati çekti.

Şehidin ismi Altındağ’da yaşayacak

Şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan’ın ismi 2016 yılında Karacaören Mahallesi’ne yapılan parka verildi. Ulubey Mahallesi’ne 3 yeni park kazandıran Altındağ Belediyesi, Ali Ersoy’a ve Karapürçek’e yaptığı parklarla da ilçenin nefes almasını sağladı. Başpınar, Doğantepe ve Feridun Çelik Mahallesi’nde inşaatı devam eden 3 park ise yeşil alanlara verilen önemi bir kez daha ortaya çıkardı.

Altındağ’a yapılan at maneji bitmek üzere

100 yıl öncesinin köy hayatını şehre taşıyan Altınköy Açık Hava Müzesi, 2016 yılında şehir içinden ve şehir dışından gelen binlerce ziyaretçiye kapılarını açtı. Yine bu bölgeye yapılan 5 butik otel ve kına evi şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oldu. İlçeyi Avrupa standartlarına taşımak için gece gündüz çalışan Başkan Tiryaki, Beşikkaya Mahallesi’ne bir de at maneji kazandırdı. Son rötuşların yapıldığı manej kısa süre sonra faaliyet gösterecek.

Aydınlıkevler Mahallesi, yatırımların bir başka adresi olarak dikkat çekti. 2016 yılında bölgeye yapılan yaşlı yaşam merkezive kapalı pazar yeriyle hizmetler doruğa ulaştı. Hamamönü gibi Hamamarkası da her geçen gün değer kazandı. Hamamarkası’ndarestorasyonlar etap etap devam ediyor.

Düğün salonları da var, kültür merkezleri de…

Altındağ Belediyesi, dünya evine girecek çiftleri en modern ve en estetiktesislerde ağırlamak için de gerekeni yaptı. Karapürçek’e yapılan Zümrüt ve Doğantepe’ye inşa edilen Safir Düğün Salonu, 2016 yılında büyük ilgi gördü. Altındağ Belediyesi, kadınlara verdiği değeri yatırımlarına da yansıttı. Gültepe ve Gülpınar Mahallesi’ne açılan kadın eğitim kültür merkezlerinde Altındağlı kadınlar, hayata daha geniş bir pencereden bakmaya başladı. Böylece kadın kültür merkezlerinin sayısı 25 oldu.

Çocukların sanatla, bilimle ve sporla büyümesini amaçlayan Başkan Tiryaki, bu doğrultudaki emin adımlarını Gülpınar Gençlik Merkezi ile attı. Böylece Altındağ’daki gençlik merkezlerinin sayısı 17 oldu. Gültepe’ye kazandırılan kapalı yüzme havuzuyla birlikte spora teşvik açısından büyük mesafe kat edildi. Altındağ’a kazandırılan kapalı yüzme havuzlarının sayısı 3 oldu. Ali Ersoy ve Beşikkaya Mahallesi’nde hızla yükselen kültür merkezleri ise eğitime verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.