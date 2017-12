Başkan Tiryaki, Pazar buluşmalarında bu hafta sonu Gülpınar, Karakum ve Doğu Mahallesi sakinlerini konuk etti

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki, Pazar buluşmalarında bu hafta sonu Gülpınar, Karakum ve Doğu Mahallesi sakinlerini konuk etti.

Hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşan Başkan Tiryaki, misafirleri ile tek tek ilgilendi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe 450 kişi katıldı.

Altındağ’da değişim her yerde

Başkan Tiryaki, Altındağ’daki değişimi bölge halkına anlattı. İlçeye yılda 15 bin konut yapıldığının altını çizen Başkan Tiryaki, Altındağlılara daha rahat yaşam alanları sunmak için çalıştıklarını kaydetti. Parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, sağlık ocaklarıyla, pazar yerleriyle Altındağ’ın bambaşka bir görümüne kavuştuğunu ifade eden Başkan Tiryaki, bu yükselişin devam edeceğini müjdeledi. Başkan Tiryaki, Altındağ’daki yeşil alanların daha önce gecekondularla kaplı olduğunu hatırlatarak “Şehirlerin yeşil alanlara ihtiyacı var. Altındağ Belediyesi olarak bu durumun farkındayız. Çocukların oyun oynayacağı, ailelerin keyifli vakit geçireceği parklar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Tiryaki’den birlik ve beraberlik mesajı