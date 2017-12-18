Başkan Tiryaki, Pazar buluşmalarında bu hafta sonu Gülpınar, Karakum ve Doğu Mahallesi sakinlerini konuk etti

Hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşan Başkan Tiryaki, misafirleri ile tek tek ilgilendi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe 450 kişi katıldı.
Altındağ’da değişim her yerde
Başkan Tiryaki, Altındağ’daki değişimi bölge halkına anlattı. İlçeye yılda 15 bin konut yapıldığının altını çizen Başkan Tiryaki, Altındağlılara daha rahat yaşam alanları sunmak için çalıştıklarını kaydetti. Parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, sağlık ocaklarıyla, pazar yerleriyle Altındağ’ın bambaşka bir görümüne kavuştuğunu ifade eden Başkan Tiryaki, bu yükselişin devam edeceğini müjdeledi. Başkan Tiryaki, Altındağ’daki yeşil alanların daha önce gecekondularla kaplı olduğunu hatırlatarak “Şehirlerin yeşil alanlara ihtiyacı var. Altındağ Belediyesi olarak bu durumun farkındayız. Çocukların oyun oynayacağı, ailelerin keyifli vakit geçireceği parklar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Başkan Tiryaki’den birlik ve beraberlik mesajı
Başkan Tiryaki, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında, iyi insan olma, komşuluk ilişkileri ve gelenek göreneklerimiz üzerinde durdu. 10 yıldır her hafta yüzlerce Altındağlı ile aynı çatı altında kahvaltı yaptığına dikkat çeken Başkan Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sofralar siz geldiğiniz için güzel, sizler geldiğiniz için anlamlı. Aynı sofrayı paylaşarak bereketimiz artıyor. Her hafta kalkıp buralara kadar geliyorsunuz. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Ne yazık ki insanlar günümüzde birbirlerinden habersiz. Komşunun komşusundan haberi yor. Biz, bu sorunu ortadan kaldırmak istiyoruz. O yüzden burada toplandık. Verilecek bir selam bile çok önemlidir. Mevlam attığınız her adım başına sevap yazsın."
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