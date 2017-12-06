Altınpark Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine belediye binasında bir toplantı düzenleyen Başkan Tiryaki vatandaşların kentsel dönüşüm taleplerini dinledi.

Oturdukları binaların sağlam olmadığını Başkan Tiryaki’ye bildiren bölge halkı, dönüşüm istedi. Altındağlı vatandaşlar, gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiren Başkan Tiryaki’ye güvendiklerinin altını çizdi.

“ Önce ortak bir karar almalısınız”