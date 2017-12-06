Başkan Tiryaki vatandaşların kentsel dönüşüm taleplerini dinledi

Oturdukları binaların sağlam olmadığını Başkan Tiryaki’ye bildiren bölge halkı, dönüşüm istedi. Altındağlı vatandaşlar, gerçekleştirdiği dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştiren Başkan Tiryaki’ye güvendiklerinin altını çizdi.
“Önce ortak bir karar almalısınız”
Başkan Tiryaki, “Kentsel dönüşüm fikri bölge halkı arasında olgunlaşmalı” dedi. Konunun daha geniş kapsamlı bir şekilde daha büyük bir katılımla tekrar görüşülmesini isteyen Başkan Tiryaki, sorulara tek tek cevap verdi. Başkan Tiryaki, bölge halkının dönüşüm hakkında kesin bir karar alması ve aldığı bu kararın arkasında durması gerektiğini vurguladı. Yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmalarında zaman zaman sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen Başkan Tiryaki: “Taleplerinize her zaman cevap vermek isteriz. Zaten amacımız sizin daha iyi, daha modern konutlarda oturmanız. Fakat bu işi bakanlığa götürdüğümüzde itiraz dilekçeleriyle karşılaşmak da istemeyiz. Siz istedikten sonra dönüşüm gerçekleşebilir. Ama önce kendi aranızda bir mutabakat sağlamalı ve bir karara varmalısınız” dedi.
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