Başkan Tuna, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ANKARA ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI MEHMET YİĞİNER'İ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette taksici esnafın taleplerini dinleyen Başkan Tuna, Başkentlilerden son günlerde kendisine en çok şikayet konusu olarak aktarılan “taksiciler kısa mesafe için yolcu almıyor” eleştirilerini gündeme getirdi.



“BAŞKENTLİLERİ MAĞDUR ETMEYİN”

Taksicilerin huzur ve refah içinde çalışmasının önemli olduğunun altını çizen Başkan Tuna, taksici esnafını özellikle kısa mesafe şikayetleri konusunda uyardı:

“Her konuda vatandaş memnuniyeti önemli olduğu gibi ulaşım hizmetlerinde de bu memnuniyet önemli. Neticede bu bir kamu hizmeti. Vatandaş memnun olmadıktan sonra geri kalan teferruattır. Kısa mesafe yolcularını mağdur etmeyin, bu bir rızık meselesi. Uzun mesafe gidersin kaza yaparsın. Araba kaç gün yatar hesap edin, ama kanaatkar olan ‘şükür, elhamdülillah’ diyen esnaf öyle huzurlu ki... Halinden şikayet eden esnaf da hep huzursuz. Önemli olan iyi niyet. İşini düzgün yaptığın zaman Cenab-ı Hak senin rızkını veriyor. Hiç kimse rızık endişesi duymasın.”



ORTAK AKIL İLKESİ

Başkent’te taksici esnafına yönelik eğitim programları olduğunu belirten Şoförler Odası Başkanı Yiğiner ise, eğitim süresini taksicilerin iş kaybını önlemek amacıyla 2 günden 8 saate indirdiklerini ve bunun yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tuna da,“Birlikte makul çözümler üretebiliriz. Yönetmelik çıkararak ve ortak akılla kararlar alabiliriz. Yeter ki esnafımız rahat ve huzurlu bir şekilde çalışırken, vatandaşımızın da huzurlu ve memnun olması" sözleriyle yönetmelik çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını vereceğini söyledi.