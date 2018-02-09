  • BIST 112.871
  • Altın 161,782
  • Dolar 3,8235
  • Euro 4,6893
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C

Başkan Tuna, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti

»
Başkan Tuna, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ANKARA ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI MEHMET YİĞİNER'İ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette taksici esnafın taleplerini dinleyen Başkan Tuna, Başkentlilerden son günlerde kendisine en çok şikayet konusu olarak aktarılan “taksiciler kısa mesafe için yolcu almıyor” eleştirilerini gündeme getirdi.
 
“BAŞKENTLİLERİ MAĞDUR ETMEYİN”

Taksicilerin huzur ve refah içinde çalışmasının önemli olduğunun altını çizen Başkan Tuna, taksici esnafını özellikle kısa mesafe şikayetleri konusunda uyardı:

“Her konuda vatandaş memnuniyeti önemli olduğu gibi ulaşım hizmetlerinde de bu memnuniyet önemli. Neticede bu bir kamu hizmeti. Vatandaş memnun olmadıktan sonra geri kalan teferruattır. Kısa mesafe yolcularını mağdur etmeyin, bu bir rızık meselesi. Uzun mesafe gidersin kaza yaparsın. Araba kaç gün yatar hesap edin, ama kanaatkar olan ‘şükür, elhamdülillah’ diyen esnaf öyle huzurlu ki... Halinden şikayet eden esnaf da hep huzursuz. Önemli olan iyi niyet. İşini düzgün yaptığın zaman Cenab-ı Hak senin rızkını veriyor. Hiç kimse rızık endişesi duymasın.”
 
ORTAK AKIL İLKESİ

Başkent’te taksici esnafına yönelik eğitim programları olduğunu belirten Şoförler Odası Başkanı Yiğiner ise, eğitim süresini taksicilerin iş kaybını önlemek amacıyla 2 günden 8 saate indirdiklerini ve bunun yönetmelikle düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Tuna da,“Birlikte makul çözümler üretebiliriz. Yönetmelik çıkararak ve ortak akılla kararlar alabiliriz. Yeter ki esnafımız rahat ve huzurlu bir şekilde çalışırken, vatandaşımızın da huzurlu ve memnun olması" sözleriyle yönetmelik çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını vereceğini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, kanalizasyonlara yabancı madde atılmaması konusunda vatandaşları uyardı06 Şubat 2018 Salı 11:41
  • Kurtuluş Parkı’ndaki Trafik Eğitim Merkezi, yenilenen haliyle Nisan ayında kapılarını açıyor06 Şubat 2018 Salı 11:38
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMAYA, TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR05 Şubat 2018 Pazartesi 10:59
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENTLİLERİN HAYATINI "E- TAHSİLAT” İLE KOLAYLAŞTIRIYOR05 Şubat 2018 Pazartesi 09:49
  • EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, OTOBÜS, ANKARAY, TELEFERİK VE METROLARDA UNUTULAN VE SAHİPLERİNE ULAŞILAMAYAN EŞYALARI BU AY İÇİNDE AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK01 Şubat 2018 Perşembe 12:22
  • Elvankent (Planet) Aile Yaşam Merkezi’nin Karate-Do Takımı “İller arası Karate Şampiyonası”nda şampiyon oldu01 Şubat 2018 Perşembe 12:17
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GEÇTİĞİMİZ YIL BAŞKENT’İN CADDE, BULVAR VE MEYDANLARINA 2 MİLYON 100 BİN METREKAREYE YAKIN TRETUVAR DÖŞEDİ31 Ocak 2018 Çarşamba 10:34
  • Ankara’da, Türkiye’nin en güvenli, modern ve hızlı toplu taşım aracı Ankaray ve Metro, her gün Başkentlinin de tercihi oluyor31 Ocak 2018 Çarşamba 10:12
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜCRETSİZ BAKIM HİZMETİNİ YAŞLILARIN AYAĞINA KADAR GÖTÜRÜYOR29 Ocak 2018 Pazartesi 10:13
  • Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi’nde inşa edilen 7 katlı BELMEK binası Başkent'in 155 ayrı noktasındaki BELMEK’lerin de en büyüğü olacak26 Ocak 2018 Cuma 10:40
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim