Başkan Tuna, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. Yıldönümü” nedeniyle bir resepsiyon düzenledi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİNİN 98. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR RESEPSİYON DÜZENLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “ Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. Yıldönümü ” nedeniyle bir resepsiyon düzenledi.

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tuna’nın ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona, AK Parti Ankara Milletvekilleri Cemil Çiçek, Emrullah İşler, Murat Alpaslan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Ankaralı Seğmenler tarafından karşılanan Başkan Tuna, resepsiyon nedeniyle yaptığı açılış konuşmasında, “Atatürk, Ankara’ya Dikmen sırtlarından gelirken Ankaralılar da Atatürk ’e sahip çıktı, Atatürk ile birlikte Cumhuriyeti kurdu ve Başkent olarak ilan etti” dedi.

“ ANKARA BİR DÜNYA BAŞKENT’İ ”

Ankaralıların Atatürk ’e nasıl sahip çıktığını ve oluşan birliktelik ruhuyla Ankara’nın Başkent olduğuna vurgu yapan Başkan Tuna, “Ankara Başkent olduktan sonra bugün de artık bir dünya başkenti olma noktasına geldi. Bunu daha ileri noktalara götürmek içinde hepimiz elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Değerli kardeşlerim tabi Ankara’yı daha da iyi noktalara götürmek için ortak akılla hep beraber projelerimizi daha güzel noktalara ulaştıracağımıza inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

15 TEMMUZ VURGUSU

Başkan Tuna, Ankara ve Ankaralıların 15 Temmuz hain darbe girişimi sınavında da kilit rol oynadığının altını çizdi. Darbenin savuşturulmasında Başkent’in başarılı bir sınav verdiğini belirten Tuna, şöyle konuştu:

“Demokrasinin savunulması noktasında Kurtuluş Savaşı gibi 15 Temmuz’da da yine Ankara üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. 15 Temmuz gecesi Ankara, Ankaralı dik durdu, ülkesine sahip çıktı. Bu duygularla inşallah bundan sonra da hepimiz Ankaramızı ve ülkemizi gelecek nesillere emanet etmek için her türlü gayreti göstereceğiz. ”

Resepsiyonda Kemal Günüç yönetiminde Büyükşehir Kent Orkestrası’nın eşliğinde ünlü sanatçı Nur Yoldaş konser verirken, Büyükşehir Belediyesi FOMGET ekibi de sunduğu görsel şölenle katılımcılara unutamayacakları güzel bir akşam yaşattı.