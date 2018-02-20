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Başkan Tuna, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve OSTİM'e asfalt sözü verdi

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Başkan Tuna, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve OSTİM'e asfalt sözü verdi
OSTİM YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN AYDIN VE BERABERİNDEKİ HEYETE DE “ASFALT SÖZÜ” VEREN BAŞKAN TUNA, ANKARA BERBERLER ESNAF VE SANATKARLARI ODASI BAŞKANI SEZAİ KARA VE ANKARA EĞİTİM PLATFORMU BAŞKANI MEHMET YÜKSEL’İ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ankara’daki sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcileriyle istişarelerine devam ediyor. Tuna, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve OSTİM temsilcileri ile Berberler Esnafı ve eğitimci temsilcilerini makamında kabul etti.

Başkent’in mal ve hizmet üreten sektör temsilcileriyle ayrı ayrı görüşen Tuna, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ile OSTİM’de ihtiyaç duyulan bölgelerin asfaltlanacağı müjdesini verdi.

YATIRIMCININ ÖNÜNÜ AÇMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Başkan Tuna’yı ziyarete Başkentli sanayicilerle gelen Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, “Sincan Belediye başkanı olduğunuz dönemden de sizi yakından tanıyoruz. O zaman da bize büyük destekler verdiniz. Sizin Büyükşehir Belediye Başkanı olmanız bizim için büyük bir şans” dedi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden projeler hakkında Tuna’ya bilgi veren Türk, asfalt ve ulaşımla ilgi yaşadıkları sıkıntıları da dile getirdi. Başkan Tuna, asfalt sorununu çözecekleri müjdesini vererek, “Yatırımcınınönünü açmak, bir kamu görevi olarak hepimizin görevi. İmkanlarımızı birleştirerek vereceğimiz hizmetler bereketli oluyor. Asfalt ile ilgili taleplerinizi hemen karşılayalım. Diğer sorunlar için de gerekli değerlendirmeleri yapıp çözüm üretelim” değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM’İN ANKARA’DA YERİ AYRI”

Başkan Tuna’nın makamında kabul ettiği ikinci bir diğer heyet ise OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM esnafı oldu. “OSTİM’in Ankara’da yeri ayrı” diyerek, OSTİM’in Başkent sanayisindeki önemini vurgulayan Tuna, “İşbirliği ile gerçekleştirilecek organizasyonlarla Ankara ekonomisine sağlayacağımız katkının artacağına inanıyorum” dedi. Başkan Tuna, OSTİM’de bazı bölgelerde yaşanan asfalt sıkıntısını da çözüme kavuşturacakları sözünü verdi. 

BERBERLER ESNAFI’NDAN TARİFE ŞİKAYETİ

Başkan Tuna daha sonra Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Sezayi Kara ve beraberindeki heyetle de görüştü. Görüşmede 3 bin Ankaralı berber adına konuştuğunu belirten Kara, “Bazı bulvar ve ana caddelerde bulunan vitrinlerde 3 lira ya da 5 liraya saç ve sakal kesimi yazılıyor. Bu tür tarifeler berber esnafının mağduriyetine yol açıyor” şikayetinde bulundu.

EĞİTİMCİLERDEN C PLAKALI ARAÇ TALEBİ

Sık sık akademisyenler ve eğitimcilerle görüşmelerini sürdüren Başkan Tuna, Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mehmet Yüksel ve özel okul temsilcileriyle de bir araya geldi. Görüşmede ‘C’ plakalı servis araçlarının sayısının artırılmasını talep eden Yüksel, “Ankaramızda 7 bin 200 C plakalı araç bulunuyor. Bu sayının en az 10 bine çıkması gerekir” dedi. Başkan Tuna da, taleple ilgili araştırma yaptıracağı sözünü verdi.

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