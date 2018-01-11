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Başkan Tuna, Başkent’te faaliyet gösteren hemşehri federasyon ve dernekleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi

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Başkan Tuna, Başkent’te faaliyet gösteren hemşehri federasyon ve dernekleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ANKARA MİLLETVEKİLİ NEVZAT CEYLAN BAŞKANLIĞINDAKİ, BAŞKENT’TE FAALİYET GÖSTEREN FEDERASYON VE DERNEKLERİN TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLANDIĞI “BAŞKENT ANKARA MECLİSİ” ÜYELERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki “Başkent Ankara Meclisi”ni makamında kabul etti.

Başkent’te faaliyet gösteren hemşehri federasyon ve dernekleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcilerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik heyetle bir araya gelen Başkan Tuna, herkesin ata toprağının yanı sıra yaşadığı şehre de hizmet etmesi ve sahip çıkması gerektiğini kaydetti. 

-CEYLAN: “HERKES SİZDEN ÇOK MEMNUN”

Toplam 140 üyeli “Başkent Ankara Meclisi”ne ilişkin kısa bilgi veren ve faaliyetlerini anlatan Nevzat Ceylan, kendilerini kabul ettiği için Başkan Tuna’ya teşekkür etti.

Başkan Tuna’nın göreve gelmesiyle birlikte Başkentliler arasında büyük bir heyecan oluştuğunu da kaydeden Ceylan, “Sizin göreve gelmenizle birlikte vatandaşların da güzel hizmet beklentileri arttı ve büyük bir memnuniyet yaşadılar. Attığınız ilk adımlar da bunun göstergesiydi” dedi.

Adliye Sarayı’ndan fuar alanına, kütüphaneden, Ankara’nın kültürel değerlerine kadar pek çok konuda istişarede bulunulan toplantıda, ziyaretleri için Başkent Ankara Meclisi üyelerine teşekkür eden Başkan Tuna yaşadığı şehre hizmet etmesi gerekliliğine vurgu yaptı. “Ankara’ya hizmet etmek, Ankara’da yaşayan herkesin görevidir… Sizlerin de bu konudaki destekleri bizim için önemli” diyen Başkan Tuna, “Bizim için tüm görüşler önemli. Birlikte, Ankara için imkanlarımız ölçüsünde yapılabilecek her şeye varız. Yeter ki milletimizin yararına olsun” diye konuştu.

Başkent Ankara Meclisi üyeleri ayrıca, Başkan Tuna’nın, Büyükşehir Belediyesi birimlerinde yaptığı atamalardan dolayı teşekkür ederek, “Göreve getirdiğiniz kişiler, konularında uzman ve değerli kişiler. Yararlı çalışmalar yapacaklarına inancımız tam” değerlendirmesinde bulundular.

Kendisine çiçek sunumunun ardından üyelerle tek tek tokalaşan ve uğurlayan Başkan Tuna, konuklarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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