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Başkan Tuna, Eryaman'da, Şehit Jandarma Astsubay Seçkin Çil’in isminin verildiği anaokulunun açılışına katıldı

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Başkan Tuna, Eryaman'da, Şehit Jandarma Astsubay Seçkin Çil’in isminin verildiği anaokulunun açılışına katıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Eryaman'da, Şehit Jandarma Astsubay Seçkin Çil’in isminin verildiği anaokulunun açılışına katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an tilavetinin ardından anaokulunun açılış kurdelesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Albay Ahmet Zafer İzcan, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım ve şehit Seçkin Çil'in ailesi tarafından kesildi.

Anaokulu içinde Şehit Astsubay Seçkin Çil’in hatırası için yapılan köşe de açılarak, anma programına geçildi.

Programda konuşma yapan Anaokulu Müdürü Hülya Baysan, “Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyeti korumak için canlarını hiçe sayarak ölüme koşan kahraman şehit askerlerimize selam olsun. Ülkemizin esenliği, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için canlarını feda eden şehit polislerimize selam olsun” diye konuştu.

Şehit Astsubay Seçkin Çil’in babası Ali Çil de “Acımız çok büyük, vatan sağolsun” dedi.

Şehidin abisi Hüseyin Çil ve eşi Beyza Çil de konuşmalarında, Şehit Seçkin Çil’in vatan sevgisinden söz ederek, anaokuluna isminin verilmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Programda, okul yönetimi tarafından hazırlanan Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı konuklar tarafından şehidin ailesine hediye edildi. Daha sonra Şehit Ali Seçkin'in görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

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