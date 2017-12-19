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Başkan Tuna’yı, Libya’nın Misurata şehri Belediye Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyet ziyaret etti

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Başkan Tuna’yı, Libya’nın Misurata şehri Belediye Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyet ziyaret etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tuna’yı, Libya’nın Misurata şehri Belediye Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette, Başkan Tuna, Misurata Belediye Meclisi Başkanı Muhammed İştevi, Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezzak Muhtar Ahmed  Abdulkadir, Belediye Meclisi , Temsilciler Meclisi ile Yüksek Devlet Konseyi üyelerinden oluşan kalabalık bir heyeti kabul etti.   

Konuk heyeti “hoş geldiniz” diyerek samimi bir şekilde kapıda karşılayan Başkan Tuna, “Sizleri aramızda görmek bizim için ayrı bir mutluluktur. Burası sizin ikinci vatanınız, ikinci evinizdir. Şeref verdiniz.Çok memnun oldum” dedi. 

-BAŞKAN TUNA: “BİZ LİBYA İLE KARDEŞ ÜLKEYİZ” 

Libya ile Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu ifade eden Başkan Tuna,  “Bizler kardeş olduğumuza göre yapabileceğimiz ne varsa el ele verip birlikte yapacağız.  İnşallah, sizlerin de müreffeh bir şekilde yaşaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde ne gerekiyorsa yapacağız. Bu bizim görevimiz” diye konuştu.

İki belediye arasında bilgi alışverişi yapılabileceğinin altını çizen Başkan Tuna, Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını bunun Müslümanlığın gereği ve  kardeşlik görevi olduğunu kaydetti.

Müslüman ülkelerinde yaşanan ayrışmasının bazı çevrelerin işine geldiğine dikkati çeken Başkan Tuna şunları söyledi:

“Bugün birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde bütün Ümmeti  Muhammed olarak bir araya gelerek güçlerimizi birleştirerek, imkanlarımızı geliştirmeliyiz.  Bu bizim vazifemizdir.  Bu bir vebaldir.

Aslında bizim ne derdiniz var ne ihtiyacınız var diye mekanınızda ziyaret edip ihtiyaçlarınızı gidermeye gayret etmek bizim görevimizdir.

Madem ki kardeşiz biz kardeşlerimizin sıkıntı çekmesinde hepimizin vebali vardır. Bugün islam coğrafyasında yaşananlardan üzüntü duymamak anlaşılır gibi değildir”

Konuk heyetin Büyükşehir belediyesinin proje alanlarını inceleyeğini belirten Başkan Tuna,heyete belediyenin mali yapısı, gelirleri ve çalışma faaliyetleri hakkında da ayrıntılı bilgi verdi.     

Misurata Belediyesi Meclis Başkanı Muhammed İştevi, Başkan Tuna’nın misafirperverliği için teşekkür ederken,“öncelikle bu makama seçildiğinizden dolayı sizleri tebrik etmek istiyoruz” dedi. 

-      İŞTEVİ:“ANKARA VE MİSURATA’NIN KARDEŞ ŞEHİR OLMASINI İSTİYORUZ 

Ankara ile Misurata Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması yapmak istediklerini ifade eden İştevi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmak ve belediyecilik konusundaki başarısından yararlanmak istediklerini kaydetti.  

Görüşmelerin ardından Başkan Tuna konuk heyete, Kütahya porselenden yapılan birer tabak armağan etti.

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